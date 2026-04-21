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TÃ¼rmer fordert Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze

  • dts - 21. April 2026, 05:00 Uhr
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Philipp TÃ¼rmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung gefordert und sich damit hinter einen VorstoÃŸ von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gestellt.

"Ich finde es richtig, dass sie angehoben wird", sagte TÃ¼rmer dem Nachrichtenmagazin POLITICO (Dienstag). "Wenn es nach mir ginge, mÃ¼sste man sie sogar abschaffen", so TÃ¼rmer.

Der Juso-Chef forderte, KapitalertrÃ¤ge stÃ¤rker einzubeziehen. "Dass man KapitalertrÃ¤ge genauso an der Finanzierung des Sozialstaats wie Arbeitseinkommen beteiligt", sagte er. "Alles wird auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewÃ¤lzt und das ist unfair", sagte TÃ¼rmer. Zugleich sprach er sich fÃ¼r strukturelle Reformen im System aus. "Wir stehen fÃ¼r eine BÃ¼rgerversicherung", so TÃ¼rmer.

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