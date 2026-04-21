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Wiese verlangt Materialvorratsliste fÃ¼r Deutschland

  • dts - 21. April 2026
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Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, eine Vorratsliste Ã¼ber die VerfÃ¼gbarkeit wichtiger Rohstoffe und Materialien zu erstellen.

Der "Bild" (Dienstagausgabe) sagte Dirk Wiese (SPD), Parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, damit solle Mangellagen in Deutschland vorgebeugt werden. "Die sich verschÃ¤rfende Lage infolge des Iran-Krieges erfordert eine sofortige und dringende Krisenvorsorge im Kanzleramt - durch Befassung im Nationalen Sicherheitsrat oder die Einberufung des Energiesicherheitskabinetts", sagte Wiese:

"Das Wirtschaftsministerium agiert seit Wochen viel zu zÃ¶gerlich und muss jetzt endlich klar benennen, wo und wie EngpÃ¤sse zeitnah entstehen kÃ¶nnen. Das geht weit Ã¼ber die Lage an den Tankstellen hinaus."

Wiese machte klar: "Die Krise hat mittlerweile Auswirkungen auf diverse Wirtschaftsbereiche wie die chemische Industrie, die Landwirtschaft, die Versorgung mit Aluminium, auf WertschÃ¶pfungsketten insgesamt und damit auch auf Lebensmittelpreise." Der SPD-Politiker fordert: "All diese Bereiche mÃ¼ssen in den Blick genommen werden, um vorbereitet zu sein und vor die Lage zu kommen."

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