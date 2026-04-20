Warken verteidigt EinschrÃ¤nkung beim Hautkrebsscreening

Nina Warken am 17.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Reform des Hautkrebsscreenings als allgemeine Kassenleistung sorgt fÃ¼r erhebliche Kritik, doch Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verteidigt den Schritt als notwendige Fokussierung.



Warken rÃ¤umte ein, dass sie die PlÃ¤ne anfangs selbst mit Skepsis betrachtet habe: "Ich habe das auch hinterfragt", sagte sie am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". Dennoch halte sie die Neuregelung fÃ¼r den richtigen Weg, um das Gesundheitssystem effizienter zu gestalten.



Warken sagte, dass das Screening nicht grundsÃ¤tzlich abgeschafft, sondern "zielgerichteter" durchgefÃ¼hrt werden solle. KÃ¼nftig sollen vor allem Risikogruppen von der Untersuchung profitieren. "In keinem Land wird das Hautkrebsscreening so wie bei uns bei jedem gemacht", so Warken. Sie verwies darauf, dass selbst sonnenintensive LÃ¤nder wie Australien keine flÃ¤chendeckenden Screenings fÃ¼r alle Alters- und Risikogruppen anbieten.



Ein weiterer Grund fÃ¼r die Neuausrichtung seien die massiven EngpÃ¤sse bei Hautarztterminen. Durch eine gezieltere Vergabe wolle man sicherstellen, dass Patienten mit einem tatsÃ¤chlichen Risiko schneller versorgt werden. "FÃ¼r mich ist es schon Ã¼berzeugend zu sagen: Wir schauen da genau hin, wo ein gewisses Risiko besteht", sagte Warken. Patienten sollten sich beraten lassen, um den individuellen Bedarf zu klÃ¤ren.



Kritik von FachverbÃ¤nden, wonach die EinschrÃ¤nkung von Vorsorgeuntersuchungen langfristig zu mehr KrankheitsfÃ¤llen und hÃ¶heren Kosten fÃ¼hren kÃ¶nnte, hielt Warken den Expertenansatz der Reform entgegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) soll nun die genauen Rahmenbedingungen festlegen, wer kÃ¼nftig Anspruch auf das kostenlose Screening hat. Ziel sei es, nur noch jene MaÃŸnahmen zu finanzieren, die einen "nachweisbaren Nutzen" hÃ¤tten.

