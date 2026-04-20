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KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge beim Unterhaltsvorschuss stoÃŸen auf harte Kritik

  • dts - 20. April 2026, 16:03 Uhr
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Kinder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von den kommunalen SpitzenverbÃ¤nden ins Spiel gebrachten SparvorschlÃ¤ge beim Unterhaltsvorschuss stoÃŸen im Bundestag auf breite Kritik.

Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Jasmina Hostert, lehnt KÃ¼rzungen beim Unterhaltsvorschuss entschieden ab. "Der Unterhaltsvorschuss ist eine wichtige und wirksame Absicherung, wenn ein Elternteil seiner Verantwortung auf Zahlung des Barunterhalts nicht nachkommt. Eine RÃ¼ckabwicklung der letzten Unterhaltsvorschuss-Reform wÃ¼rde Tausende Alleinerziehende hart treffen", sagte Hostert der "Welt".

Stattdessen mÃ¼sse der RÃ¼ckgriff auf tatsÃ¤chlich leistungsfÃ¤hige Unterhaltspflichtige konsequent gestÃ¤rkt werden. "Wer Unterhalt zahlen kÃ¶nnte und sich entzieht, muss stÃ¤rker in die Pflicht genommen werden. Das dient dem Kindeswohl und der Akzeptanz des UnterstÃ¼tzungssystems insgesamt."

Konkret hatten StÃ¤dtetag, Landkreistag sowie StÃ¤dte- und Gemeindebund vorgeschlagen, die 2017 erfolgte Reform des Unterhaltsvorschusses, mit dem der Staat fÃ¼r sÃ¤umige Unterhaltspflichtige in Vorleistung geht, wieder zurÃ¼ckzunehmen. Damals war das HÃ¶chstalter der berechtigten Kinder von zwÃ¶lf auf 18 Jahre erhÃ¶ht worden, auch die frÃ¼here HÃ¶chstbezugsdauer von sechs Jahren wurde aufgehoben. Die Ausgaben haben sich nach Angaben der KommunalverbÃ¤nde seitdem vervierfacht.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek bezeichnete die Sparliste als "einzige Schande". "Kinder, Jugendliche und Familien sehen sich einer brutalen KÃ¼rzungsorgie ausgesetzt", sagte sie der "Welt". "Dass man Ã¼berhaupt eine Liste anfertigt, die ohne RÃ¼cksichtnahme auf die vielfÃ¤ltigen und grÃ¶ÃŸtenteils drastischen Folgen fÃ¼r die Betroffenen, MaÃŸnahmen ausschlieÃŸlich nach ihrem Einsparpotenzial bemisst, ist unfassbar." Mit den VorschlÃ¤gen werde volkswirtschaftlich "auf Geisterfahrt" gesetzt, so Reichinnek. "Die vermeintlichen Einsparungen werden mittel- und langfristig zu erheblichen Mehrkosten an allen Ecken und Enden fÃ¼hren."

Die stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionschefin Misbah Khan sagte der "Welt", die VorschlÃ¤ge fÃ¼gten sich "nahtlos in ein Muster ein, das wir von dieser Bundesregierung bereits kennen: Es wird bei den vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft gekÃ¼rzt, statt sie zu stÃ¤rken." Wer heute Kindern und Jugendlichen UnterstÃ¼tzung entziehe, verspiele die Chancen der Generation von morgen. "KÃ¼rzungen beim Unterhaltsvorschuss treffen Hunderttausende Kinder sowie ihre alleinerziehenden Eltern unmittelbar."

Auch der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Reichardt, sprach sich gegen die vorgeschlagenen Streichungen aus. "Der Unterhaltsvorschuss muss in seiner bisherigen Form erhalten bleiben", so Reichardt. "Die nun geplanten Ã„nderungen kÃ¶nnten tatsÃ¤chlich zu einem verstÃ¤rkten Druck auf sÃ¤umige Unterhaltszahler fÃ¼hren. Dies darf aber nicht auf dem RÃ¼cken des erziehenden Elternteils beziehungsweise der Kinder geschehen." GrundsÃ¤tzlich sollten die vorgeschlagenen Einsparungen im Bereich der Ukraine-Hilfen und bei der illegalen Migration erfolgen, forderte er.

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