GrÃ¼ne fordern AufklÃ¤rung wegen Chaos bei Beamtenbesoldung

Alexander Dobrindt am 20.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) AufklÃ¤rung, wie es zum Durcheinander beim Gesetzentwurf fÃ¼r die Reform der Beamtenbesoldung kommen konnte.



"Dobrindts Gehaltsdebakel erfordert eine lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung", sagte der GrÃ¼nen-Innenexperte Marcel Emmerich dem "Spiegel". Der ursprÃ¼ngliche Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums hatte eine Ã¼ppige GehaltserhÃ¶hung auch fÃ¼r Spitzenbeamte vorgesehen, Dobrindt distanzierte sich davon.



"Der Innenminister muss die Frage beantworten, ob er diese ErhÃ¶hungen mit seinen eigenen Weisungen sehenden Auges in Gang gesetzt hat und nun versucht, sie lediglich kleinzureden", sagte Emmerich. "Vielleicht war es ein Versuch, dass das niemandem auffÃ¤llt und durchgewunken wird." Der Innenminister mÃ¼sse die neue Entgelttabelle umgehend offenlegen und nachvollziehbar erlÃ¤utern, so der GrÃ¼nen-Bundestagsabgeordnete. "Um Vertrauen wiederherzustellen, braucht es jetzt vollstÃ¤ndige Transparenz", sagte Emmerich.

