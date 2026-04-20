Deutschland und Brasilien vertiefen strategische Partnerschaft

Fahne von Brasilien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Brasilien haben bei den gemeinsamen Regierungskonsultationen in Hannover eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Beide Seiten hÃ¤tten ein grundlegendes Interesse an einer politischen Ordnung, die sich auf Vereinbarungen stÃ¼tze und in deren Rahmen LÃ¤nder globale Herausforderungen gemeinsam durch Dialog und Zusammenarbeit angehen kÃ¶nnten, heiÃŸt es in der gemeinsamen AbschlusserklÃ¤rung.



Diese strategische Partnerschaft sei "stark und dynamisch" und man habe sie in den vergangenen beiden Tagen fortentwickelt, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach dem Ende der Beratungen. "Denn die NÃ¤he zwischen unseren beiden LÃ¤ndern ist notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend verÃ¤ndert." Man wolle den gegenseitigen Nutzen stÃ¤rken und ein "Netz starker und gleichgesinnter Partner" sein, so Merz.



Die Regierungen verstÃ¤ndigten sich darauf, die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu fÃ¶rdern, gemeinsam den Wandel in Bereichen wie Digitalisierung, Wissenschaft, Technologie, Innovationen, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben sowie ihre Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen, insbesondere den Vereinten Nationen, und anderen Foren wie der WTO, IMO und G20 fortzusetzen.



Beide Regierungen hoben die Bedeutung des EU-Mercosur-Abkommens fÃ¼r engere Wirtschaftsbeziehungen hervor und begrÃ¼ÃŸten dessen vorlÃ¤ufige Anwendung ab dem 1. Mai 2026. Zudem vereinbarten sie, GesprÃ¤che Ã¼ber ein Doppelbesteuerungsabkommen zu intensivieren und die Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen zu fÃ¶rdern. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung wurde eine gemeinsame AbsichtserklÃ¤rung zur Kooperation bei Verteidigungsprodukten unterzeichnet.



Im Rahmen der Regierungskonsultationen wurden noch mehrere weitere MaÃŸnahmen vereinbart. So soll unter anderem ein Austauschprogramm fÃ¼r brasilianische und deutsche Diplomaten errichtet werden. Weitere Felder der engeren Zusammenarbeit betreffen unter anderem die Bereiche Quantentechnologien, klimaneutrale Energieerzeugung, Weltraumforschung, Meeresforschung und Klimaforschung. Auch das Thema KÃ¼nstliche Intelligenz spielt eine Rolle. So soll eine KI-Partnerschaft mit Fokus auf die Entwicklung und Anwendung in der Industrie sowie der digitalen Verwaltung aufgebaut werden. Zudem ist die gemeinsame Entwicklung einer KI-basierten PrÃ¤ventions-App zum Arbeitsschutz geplant.



Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen hoben beide LÃ¤nder in der AbschlusserklÃ¤rung die Wichtigkeit von Dialog und Diplomatie zur LÃ¶sung globaler Konflikte hervor. Sie Ã¤uÃŸerten auch ihre Besorgnis Ã¼ber den Krieg in der Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten. Zudem unterstrichen sie die Notwendigkeit von Reformen der Vereinten Nationen und internationaler Finanzinstitutionen, um den aktuellen globalen Herausforderungen besser gerecht zu werden.

