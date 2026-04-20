Vor einer geplanten AnhÃ¶rung von Elon Musk vor der franzÃ¶sischen Justiz hat der EigentÃ¼mer des Onlinedienstes X SchÃ¼tzenhilfe von Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow erhalten. Durow erklÃ¤rte am Montag in einem auf X und im Nachrichtendienst Telegram verbreiteten Text, Frankreich nutze strafrechtliche Ermittlungen, "um die Meinungsfreiheit und persÃ¶nliche Ã„uÃŸerungen zu unterdrÃ¼cken".Â
Er sei "stolz, an der Seite von Elon Musk und anderer zu stehen", die von einer "Kampagne gegen die Freiheit im Internet" betroffen seien, schrieb Durow weiter. Auch er selbst sei "Gegenstand einer Ã¤hnlichen Untersuchung" in Frankreich.
Musk sollte am Montag im Rahmen einer freiwilligen AnhÃ¶rung zu Kritik an seinem Onlinedienst X befragt werden. Dabei geht es unter anderem um den KI-Chatbot Grok, mit dessen Hilfe pornografische Bilder von realen Menschen erstellt werden kÃ¶nnen - auch kinderpornografische Darstellungen. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt.
Wann genau und wo Musk von der franzÃ¶sischen Justiz befragt werden sollte, blieb unklar. Mitte MÃ¤rz hatte der US-MilliardÃ¤r franzÃ¶sische Richter im Zusammenhang mit den Ermittlungen als "geistig zurÃ¼ckgeblieben" bezeichnet. Kurz zuvor waren die RÃ¤ume des Onlinedienstes in Paris durchsucht worden.
Der gebÃ¼rtige Russe und 2021 in Frankreich eingebÃ¼rgerte Durow wiederum war im August 2024 in Frankreich vorÃ¼bergehend festgenommen worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, nicht genug gegen die Verbreitung illegaler Inhalte auf Telegram unternommen zu haben.
Lifestyle
AnhÃ¶rung in Frankreich: Telegram-GrÃ¼nder Durow springt Musk zur Seite
- AFP - 20. April 2026, 14:35 Uhr
Vor einer geplanten AnhÃ¶rung von Elon Musk vor der franzÃ¶sischen Justiz hat der EigentÃ¼mer des Onlinedienstes X SchÃ¼tzenhilfe von Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow erhalten.
Vor einer geplanten AnhÃ¶rung von Elon Musk vor der franzÃ¶sischen Justiz hat der EigentÃ¼mer des Onlinedienstes X SchÃ¼tzenhilfe von Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow erhalten. Durow erklÃ¤rte am Montag in einem auf X und im Nachrichtendienst Telegram verbreiteten Text, Frankreich nutze strafrechtliche Ermittlungen, "um die Meinungsfreiheit und persÃ¶nliche Ã„uÃŸerungen zu unterdrÃ¼cken".Â
Weitere Meldungen
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Brasilien haben bei den gemeinsamen Regierungskonsultationen in Hannover eine Vertiefung ihrer strategischen PartnerschaftMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) AufklÃ¤rung, wie es zum Durcheinander beim Gesetzentwurf fÃ¼r die Reform derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald GaÃŸ, hat den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der gesetzlichenMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt"Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr