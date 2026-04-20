AnhÃ¶rung in Frankreich: Telegram-GrÃ¼nder Durow springt Musk zur Seite

Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow

Vor einer geplanten AnhÃ¶rung von Elon Musk vor der franzÃ¶sischen Justiz hat der EigentÃ¼mer des Onlinedienstes X SchÃ¼tzenhilfe von Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow erhalten.

Vor einer geplanten AnhÃ¶rung von Elon Musk vor der franzÃ¶sischen Justiz hat der EigentÃ¼mer des Onlinedienstes X SchÃ¼tzenhilfe von Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow erhalten. Durow erklÃ¤rte am Montag in einem auf X und im Nachrichtendienst Telegram verbreiteten Text, Frankreich nutze strafrechtliche Ermittlungen, "um die Meinungsfreiheit und persÃ¶nliche Ã„uÃŸerungen zu unterdrÃ¼cken".Â



Er sei "stolz, an der Seite von Elon Musk und anderer zu stehen", die von einer "Kampagne gegen die Freiheit im Internet" betroffen seien, schrieb Durow weiter. Auch er selbst sei "Gegenstand einer Ã¤hnlichen Untersuchung" in Frankreich.



Musk sollte am Montag im Rahmen einer freiwilligen AnhÃ¶rung zu Kritik an seinem Onlinedienst X befragt werden. Dabei geht es unter anderem um den KI-Chatbot Grok, mit dessen Hilfe pornografische Bilder von realen Menschen erstellt werden kÃ¶nnen - auch kinderpornografische Darstellungen. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt.



Wann genau und wo Musk von der franzÃ¶sischen Justiz befragt werden sollte, blieb unklar. Mitte MÃ¤rz hatte der US-MilliardÃ¤r franzÃ¶sische Richter im Zusammenhang mit den Ermittlungen als "geistig zurÃ¼ckgeblieben" bezeichnet. Kurz zuvor waren die RÃ¤ume des Onlinedienstes in Paris durchsucht worden.



Der gebÃ¼rtige Russe und 2021 in Frankreich eingebÃ¼rgerte Durow wiederum war im August 2024 in Frankreich vorÃ¼bergehend festgenommen worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, nicht genug gegen die Verbreitung illegaler Inhalte auf Telegram unternommen zu haben.