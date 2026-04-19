Humanoider Roboter bricht bei Halbmarathon in China menschlichen Weltrekord

Laufroboter in Peking

Ein humanoider Roboter hat bei einem Halbmarathon in China alle LÃ¤ufer aus Fleisch und Blut hinter sich gelassen und sogar den derzeitigen Weltrekord klar gebrochen. Der Roboter brauchte fÃ¼r die rund 21 Kilometer 50 Minuten und 26 Sekunden.

Ein humanoider Roboter hat bei einem Halbmarathon in China alle LÃ¤ufer aus Fleisch und Blut hinter sich gelassen und sogar den derzeitigen Weltrekord eines Menschen klar gebrochen. Der Roboter des chinesischen Smartphone-Herstellers Honor legte die rund 21 Kilometer am Sonntag in der chinesischen Hauptstadt Peking in 50 Minuten und 26 Sekunden zurÃ¼ck, wie der Staatssender CCTV berichtete. Er hatte dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 25 Stundenkilometern.



Der mit einem autonomen Navigationssystem ausgestattete Roboter besiegte damit nicht nur alle anderen Roboter und menschlichen LÃ¤ufer, die an dem Halbmarathon im Stadtteil Yizhuang teilnahmen. Er Ã¼bertraf auch deutlich den im vergangenen MÃ¤rz vom ugandischen LÃ¤ufer Jacob Kiplimo aufgestellten Halbmarathon-Weltrekord von 57 Minuten und 20 Sekunden.



Die Zuschauer verfolgten am Sonntag mit Faszination den Halbmarathon, bei dem Roboter und menschliche LÃ¤ufer in getrennten Bahnen liefen, um ZusammenstÃ¶ÃŸe zu vermeiden. WÃ¤hrend einige Roboter sehr geschmeidig einen Kilometer nach dem anderen zurÃ¼cklegten, wirkten die Leistungen anderer Roboter noch ausbaufÃ¤hig.



Im Vergleich zum Vorjahres-Halbmarathon war die Entwicklung aber atemberaubend. Damals waren Laufroboter immer wieder umgefallen, der schnellste brauchte mehr als zwei Stunden und 40 Minuten fÃ¼r die Distanz. Den Organisatoren zufolge nahm auch die Zahl der teilnehmenden Roboter stark zu, von rund 20 im vergangenen Jahr auf mehr als 100 in diesem Jahr.



Die 25-jÃ¤hrige Han Chenyu sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Roboter-Halbmarathon sei "ziemlich cool". Zugleich brachten die FÃ¤higkeiten der Roboter die Studentin ins GrÃ¼beln. "Als jemand, der arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, mache ich mir manchmal etwas Sorgen", sagte sie. "Die Technologie scheint so schnell voranzugehen, dass es auch auf die Jobs der Menschen Auswirkungen haben kÃ¶nnte."



Der 41-jÃ¤hrige Familienvater Xie Lei sagte der AFP, Roboter kÃ¶nnten schon in einigen Jahren "Teil unseres Alltags" werden. Sie kÃ¶nnten beispielsweise im Haushalt, bei der Begleitung von Ã„lteren und fÃ¼r die Pflege eingesetzt werden, aber auch in gefÃ¤hrlichen Berufszweigen wie bei der Feuerwehr.



"Ãœber tausende von Jahren standen Menschen an der Spitze des Planeten Erde", sagte Xie. "Aber schaut euch jetzt die Roboter an." Sie wÃ¼rden den Menschen in einigen Bereichen - wie bei dem Halbmarathon - bereits Ã¼bertreffen.



"Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig fÃ¼r die Menschheit", sagte der 41-JÃ¤hrige. "Auf der anderen Seite hat Technologie - vor allem in den vergangenen Jahren - so sehr unsere Fantasie beflÃ¼gelt."