Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst auch nach den Entlastungs- und ReformankÃ¼ndigungen der Bundesregierung vorn. In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv kommt sie weiterhin auf 26 Prozent, wÃ¤hrend die Union bei 24 Prozent verharrt.
Die GrÃ¼nen erreichen 15 Prozent, die SPD zwÃ¶lf Prozent, die Linke elf Prozent und die FDP vier Prozent. Der Anteil der NichtwÃ¤hler und Unentschlossenen liegt mit 26 Prozent weiterhin deutlich Ã¼ber dem Niveau der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).
Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bleibt unterdessen auf einem historisch niedrigen Niveau. Weiterhin sind nur 18 Prozent der BundesbÃ¼rger mit seiner Arbeit zufrieden, wÃ¤hrend 80 Prozent unzufrieden sind - der schlechteste bislang gemessene Wert.
Bei der EinschÃ¤tzung zur politischen Kompetenz verlieren sowohl die Union als auch die AfD jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf 14 bzw. 13 Prozent. UnverÃ¤ndert trauen acht Prozent der BundesbÃ¼rger den GrÃ¼nen die grÃ¶ÃŸte ProblemlÃ¶sungskompetenz zu, fÃ¼nf Prozent der Linkspartei und vier Prozent der SPD. Eine Mehrheit von 54 Prozent traut weiterhin keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lÃ¶sen.
Die Daten wurden vom 14. bis 20. April 2026 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.
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Forsa: AfD weiter vorn - Merz-Zufriedenheit verharrt auf Tiefstand
- dts - 21. April 2026, 13:44 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst auch nach den Entlastungs- und ReformankÃ¼ndigungen der Bundesregierung vorn. In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv kommt sie weiterhin auf 26 Prozent, wÃ¤hrend die Union bei 24 Prozent verharrt.
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