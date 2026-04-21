Lifestyle

Forsa: AfD weiter vorn - Merz-Zufriedenheit verharrt auf Tiefstand

  • dts - 21. April 2026, 13:44 Uhr
Bild vergrößern: Forsa: AfD weiter vorn - Merz-Zufriedenheit verharrt auf Tiefstand
Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst auch nach den Entlastungs- und ReformankÃ¼ndigungen der Bundesregierung vorn. In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv kommt sie weiterhin auf 26 Prozent, wÃ¤hrend die Union bei 24 Prozent verharrt.

Die GrÃ¼nen erreichen 15 Prozent, die SPD zwÃ¶lf Prozent, die Linke elf Prozent und die FDP vier Prozent. Der Anteil der NichtwÃ¤hler und Unentschlossenen liegt mit 26 Prozent weiterhin deutlich Ã¼ber dem Niveau der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).

Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bleibt unterdessen auf einem historisch niedrigen Niveau. Weiterhin sind nur 18 Prozent der BundesbÃ¼rger mit seiner Arbeit zufrieden, wÃ¤hrend 80 Prozent unzufrieden sind - der schlechteste bislang gemessene Wert.

Bei der EinschÃ¤tzung zur politischen Kompetenz verlieren sowohl die Union als auch die AfD jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf 14 bzw. 13 Prozent. UnverÃ¤ndert trauen acht Prozent der BundesbÃ¼rger den GrÃ¼nen die grÃ¶ÃŸte ProblemlÃ¶sungskompetenz zu, fÃ¼nf Prozent der Linkspartei und vier Prozent der SPD. Eine Mehrheit von 54 Prozent traut weiterhin keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lÃ¶sen.

Die Daten wurden vom 14. bis 20. April 2026 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Urteil aus Hessen: Angeordnete Verpixelung von Prozessbeteiligten bindend
    Urteil aus Hessen: Angeordnete Verpixelung von Prozessbeteiligten bindend

    VerfÃ¼gt ein Richter, dass Prozessbeteiligte bei der Berichterstattung verpixelt werden mÃ¼ssen, mÃ¼ssen sich Medien laut einem Urteil aus Hessen daran halten. Ein

    Mehr
    SPD droht wegen Merz` Rentenansage mit
    SPD droht wegen Merz` Rentenansage mit "erbittertem Widerstand"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat die VorwÃ¼rfe des Kanzlers, sie wÃ¼rde Reformen blockieren, entschieden zurÃ¼ckgewiesen. "Diese Aussage ist inakzeptabel", sagte

    Mehr
    Urteil: Anordnung zu Kastration zweier Nacktkatzen in Rheinland-Pfalz rechtens
    Urteil: Anordnung zu Kastration zweier Nacktkatzen in Rheinland-Pfalz rechtens

    Die Anordnung einer sofortigen Kastration zweier Tiere einer Nacktkatzenart in Rheinland-Pfalz ist rechtmÃ¤ÃŸig. Es handle sich um eine Qualzucht, weil die Tiere keine

    Mehr
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    23-jÃ¤hriger Syrer in Berlin wegen Anschlagplanung angeklagt
    23-jÃ¤hriger Syrer in Berlin wegen Anschlagplanung angeklagt
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung
    Trump: Der Iran hat
    Trump: Der Iran hat "zahlreiche Male" gegen vereinbarte Feuerpause verstoÃŸen
    Unbekannte stehlen 70 Rinder von Weide in Brandenburg
    Unbekannte stehlen 70 Rinder von Weide in Brandenburg
    VerbandsprÃ¤sident will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhÃ¶hen
    VerbandsprÃ¤sident will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhÃ¶hen
    Erster Kardinal: MÃ¼nchner Erzbischof Marx lÃ¤sst Segnung homosexueller Paare zu
    Erster Kardinal: MÃ¼nchner Erzbischof Marx lÃ¤sst Segnung homosexueller Paare zu

    Top Meldungen

    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen
    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen

    Angesichts von Warnungen vor EngpÃ¤ssen hat EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas eine verstÃ¤rkte Beschaffung von Kerosin aus den USA ins Spiel gebracht. "Wir arbeiten

    Mehr
    Neuer Ausschuss soll Versorgungslage beobachten
    Neuer Ausschuss soll Versorgungslage beobachten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Nationale Sicherheitsrat hat offenbar einen neuen Ausschuss zur Beobachtung der Versorgungslage beschlossen. Das berichtet die "Frankfurter

    Mehr
    Medien fordern Schutz gegen KI-Ausbeutung
    Medien fordern Schutz gegen KI-Ausbeutung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - ARD, ZDF und mehrere MedienverbÃ¤nde fordern von der Politik einen Schutz gegen KI-Ausbeutung - und haben sich am Dienstag mit einem flehenden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts