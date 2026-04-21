Urteil aus Hessen: Angeordnete Verpixelung von Prozessbeteiligten bindend

Justitia

VerfÃ¼gt ein Richter, dass Prozessbeteiligte bei der Berichterstattung verpixelt werden mÃ¼ssen, mÃ¼ssen sich Medien laut einem Urteil aus Hessen daran halten.

VerfÃ¼gt ein Richter, dass Prozessbeteiligte bei der Berichterstattung verpixelt werden mÃ¼ssen, mÃ¼ssen sich Medien laut einem Urteil aus Hessen daran halten. Ein Medienunternehmen, das Bilder eines Angeklagten entgegen einer solchen Anordnung zur Anonymisierung unverpixelt verÃ¶ffentlicht, verletze das allgemeine PersÃ¶nlichkeitsrecht des Angeklagten, teilte das Landgericht Frankfurt am Main am Dienstag mit. (Az.: 2-03 O 144/26)



Konkret geht es um den Fall eines Manns, der sich wegen der TÃ¶tung eines 27-JÃ¤hrigen im Frankfurter Hauptbahnhof im August 2024 derzeit mit sieben weiteren Angeklagten vor dem Landgericht verantworten muss. Der KlÃ¤ger in dem Zivilverfahren soll den Mord als MittÃ¤ter koordiniert haben. Er ist nicht vorbestraft und der Ã–ffentlichkeit bislang nicht bekannt.



Der Vorsitzende Richter im Strafprozess erlieÃŸ eine sogenannte sitzungspolizeiliche Anordnung, wonach Fotos der Angeklagten nur verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rfen, wenn sie verpixelt sind. Namen sind zu schwÃ¤rzen.



Wenige Tage nach Prozessbeginn lud ein Medienunternehmen laut Gericht einen Fernsehbericht Ã¼ber die Verhandlung bei Youtube hoch. Der Mann wurde darin demnach mehrfach namentlich genannt und unverpixelt gezeigt.



Sehe sich ein Medienunternehmen durch die Anordnung zur Verpixelung in seinen Rechten verletzt, kÃ¶nne es dagegen klagen, befand die Kammer. Dass die Anordnung bindend sei, sei sachgerecht. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig.