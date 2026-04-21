SPD droht wegen Merz` Rentenansage mit "erbittertem Widerstand"

Friedrich Merz am 16.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat die VorwÃ¼rfe des Kanzlers, sie wÃ¼rde Reformen blockieren, entschieden zurÃ¼ckgewiesen. "Diese Aussage ist inakzeptabel", sagte SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf dem "Spiegel". "Wer sich strukturellen Reformen immer wieder verweigert und jegliche VorschlÃ¤ge aus unseren Reihen umgehend blockiert, macht sich absolut unglaubwÃ¼rdig in der Aufforderung, dass die SPD ihre angebliche Blockadehaltung abgeben solle."



Vor allem Merz` Aussage, die gesetzliche Rente werde zukÃ¼nftig nicht mehr als eine "Basisabsicherung" sein, erzÃ¼rnt die Sozialdemokraten. "Wenn der Bundeskanzler die gesetzliche Rente auf eine `Basisrente` herunter rasieren will, wird er auf den erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie treffen", kÃ¼ndigte KlÃ¼ssendorf an.



FÃ¼r mehr als die HÃ¤lfte der Menschen in Deutschland sei die gesetzliche Rente die einzige Alterssicherung, im Osten des Landes sogar fÃ¼r drei Viertel aller Menschen. KlÃ¼ssendorf sieht die Verantwortung fÃ¼r die schleppende Reformpolitik vor allem bei der Union und dem Kanzler. Der SPD-GeneralsekretÃ¤r forderte Merz auf, "nun endlich FÃ¼hrung in der gemeinsamen Koalition zu Ã¼bernehmen und Einigungen in den zentralen Politikfeldern herbeizufÃ¼hren statt die Debatte aus parteipolitischem KalkÃ¼l weiter zu spalten".



Dass der Kanzler die Sozialdemokraten Ã¶ffentlich anzÃ¤hlt, kommt auch in den eigenen Reihen nicht bei allen gut an. "Der Kanzler hat recht, denn Impulse fÃ¼r Einsparungen kÃ¶nnen nicht nur von der Union ausgehen", sagte Johannes Winkel, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Jungen Union. "Die Koalitionsspitzen sollten aber nach den turbulenten letzten Wochen darauf verzichten, sich Ã¶ffentlich Ansagen zu machen."



Auch Linke und GrÃ¼ne kritisierten die Aussagen des Kanzlers scharf. "Die Ã„uÃŸerungen des Bundeskanzlers sind ein Schlag ins Gesicht fÃ¼r Millionen Menschen", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner dem Nachrichtenportal T-Online. "Sie treffen die Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben", sagte sie weiter und fÃ¼gte hinzu: "Dieser Kanzler sollte sich schÃ¤men."



An die Regierung gerichtet sagte Schwerdtner, sie solle sich ein Beispiel an Ã–sterreich nehmen und schauen, "wie man dort eine stabile Rente organisiert, statt immer nur nach unten zu schauen und bei denjenigen zu nehmen, die eh schon weniger haben". Zudem bietet die Partei an, einen Protest zu organisieren mit den Menschen, die sich nicht damit abfinden wollen, "dass die Rente zum Almosen wird".



Auch Armin Grau, Sprecher fÃ¼r Arbeit und Soziales und Rentenexperte der GrÃ¼nen-Fraktion, kritisierte: "Friedrich Merz will die gesetzliche Rente immer mehr zu einem Billigprodukt degradieren, auf das sich die Menschen nicht mehr verlassen kÃ¶nnen." Dabei habe die gesetzliche Rente schon in der Vergangenheit viele demographische Klippen gut gemeistert und bislang nur durch politische Entscheidungen geschwÃ¤cht worden. "Eine solche SchwÃ¤chung hat Merz jetzt auch vor", sagte Grau dem Nachrichtenportal T-Online.



"Es ist richtig, wir brauchen die private und betriebliche Altersvorsorge, aber neben einer starken gesetzlichen Rente, nicht an ihrer Stelle." Er lobte zudem, dass die Regierung nun auch ein Ã¶ffentlich-rechtliches Standardprodukt in die private Altersvorsorge aufgenommen habe, "aber nicht als AbwahlmÃ¶glichkeit", wie wir es fordern. Zudem fordern die GrÃ¼nen eine obligatorische betriebliche Rente, "aber auch davon hÃ¶rt man der Regierung nichts".

