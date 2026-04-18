Die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren. Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.
Baye spielte in mehr als 80 Filmen mit. Sie arbeitete unter anderem mit Regisseure wie FranÃ§ois Truffaut, Xavier Dolan und Claude Cabrol. Zu einer ihrer bekanntesten Rollen gehÃ¶rte die Mutter des von Leonardo DiCaprio verkÃ¶rperten Hochstaplers in dem US-Kinohit "Catch Me if You Can" von Steven Spielberg. In dem britischen Erfolgsfilm "Downton Abbey II" Ã¼ber eine englische Adelsfamilie verkÃ¶rperte sie eine franzÃ¶sische Aristokratin.
Die Schauspielerin wurde mehrfach mit dem begehrten franzÃ¶sischen Filmpreis CÃ©sar ausgezeichnet. Ihre Tochter, die Schauspielerin Nathalie Smet, stammt aus einer Beziehung mit dem franzÃ¶sischen Rockstar Johnny Hallyday.
Lifestyle
FranzÃ¶sischer Filmstar Nathalie Baye mit 77 Jahren gestorben
- AFP - 18. April 2026, 10:55 Uhr
Die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren.
Die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren. Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag Heidi Reichinnek hat VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, ihre Partei habe ein Antisemitismusproblem.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands VerbraucherschÃ¼tzer drÃ¤ngen auf mehr Zeit fÃ¼r die Gesundheitsreform. "Wir finden es schwierig, dass die Reform so Ã¼bers KnieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki strebt im Fall seiner Wahl zum Parteichef wieder Wahlergebnisse Ã¼ber zehn ProzentMehr
Top Meldungen
Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert, die Versorgung sicherzustellen. "WirMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) rechnet mit einem baldigen Durchbruch in der Fusionsforschung und hat das Ziel bekrÃ¤ftigt, denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) warnt vor einem Kerosinmangel und fordert, die Versorgung sicherzustellen. Damit kritisiert er seineMehr