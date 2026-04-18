FranzÃ¶sischer Filmstar Nathalie Baye mit 77 Jahren gestorben

Nathalie Baye 2011 in Cannes

Die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren.

Die franzÃ¶sische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre AngehÃ¶rigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFPÂ mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren. Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.



Baye spielte in mehr als 80 Filmen mit. Sie arbeitete unter anderem mit Regisseure wie FranÃ§ois Truffaut, Xavier Dolan und Claude Cabrol. Zu einer ihrer bekanntesten Rollen gehÃ¶rte die Mutter des von Leonardo DiCaprio verkÃ¶rperten Hochstaplers in dem US-Kinohit "Catch Me if You Can" von Steven Spielberg. In dem britischen Erfolgsfilm "Downton Abbey II" Ã¼ber eine englische Adelsfamilie verkÃ¶rperte sie eine franzÃ¶sische Aristokratin.



Die Schauspielerin wurde mehrfach mit dem begehrten franzÃ¶sischen Filmpreis CÃ©sar ausgezeichnet. Ihre Tochter, die Schauspielerin Nathalie Smet, stammt aus einer Beziehung mit dem franzÃ¶sischen Rockstar Johnny Hallyday.