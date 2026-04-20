FrÃ¼herer FDP-Chef Lindner kÃ¤mpft mit Doppelbelastung durch Job und Familie

Christian Lindner

Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner kÃ¤mpft mit der Doppelbelastung durch Job und Familie. 'Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X fÃ¼r ein U vor', sagte er im Interview.

Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner kÃ¤mpft mit der Doppelbelastung durch Job und Familie. "Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X fÃ¼r ein U vor", sagte Lindner der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ) laut Meldung vom Montag.



Er und seine Frau seien beide unternehmerisch tÃ¤tig. "Es wÃ¤re falsch zu sagen, dass es stressfrei ist", fÃ¼gte der ehemalige Politiker hinzu. Er ist seit 2022 mit der Medienexpertin und frÃ¼heren Journalistin Franca Lehfeldt verheiratet, im vergangenen April bekam das Paar eine Tochter.



Sein Kind sei eine "zauberhafte Bereicherung" seines Lebens, sagte Linder der NOZ. "Sinnfragen stellen sich mit Kindern nicht mehr, finde ich."