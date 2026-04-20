Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner kÃ¤mpft mit der Doppelbelastung durch Job und Familie. "Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X fÃ¼r ein U vor", sagte Lindner der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ) laut Meldung vom Montag.
Er und seine Frau seien beide unternehmerisch tÃ¤tig. "Es wÃ¤re falsch zu sagen, dass es stressfrei ist", fÃ¼gte der ehemalige Politiker hinzu. Er ist seit 2022 mit der Medienexpertin und frÃ¼heren Journalistin Franca Lehfeldt verheiratet, im vergangenen April bekam das Paar eine Tochter.
Sein Kind sei eine "zauberhafte Bereicherung" seines Lebens, sagte Linder der NOZ. "Sinnfragen stellen sich mit Kindern nicht mehr, finde ich."
Lifestyle
FrÃ¼herer FDP-Chef Lindner kÃ¤mpft mit Doppelbelastung durch Job und Familie
- AFP - 20. April 2026, 09:53 Uhr
Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner kÃ¤mpft mit der Doppelbelastung durch Job und Familie. 'Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X fÃ¼r ein U vor', sagte er im Interview.
Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner kÃ¤mpft mit der Doppelbelastung durch Job und Familie. "Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X fÃ¼r ein U vor", sagte Lindner der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ) laut Meldung vom Montag.
Weitere Meldungen
Sofia (dts Nachrichtenagentur) - Die Partei Progressives Bulgarien (PB) unter der FÃ¼hrung des ehemaligen PrÃ¤sidenten Rumen Radew ist bei der Parlamentswahl in Bulgarien klarMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts geringer Zustimmungswerte fÃ¼r die schwarz-rote Bundesregierung geht die SPD Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl im September aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der Unionsfraktion wird der Ruf nach Ã„nderungen an den ReformplÃ¤nen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) laut. "Wer auf derMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt umMehr