Hessen: Gericht verpflichtet GrundstÃ¼cksbesitzerin zu BekÃ¤mpfung von Rattenplage

Ratte auf einer StraÃŸe

Das Verwaltungsgericht Kassel hat eine GrundstÃ¼ckseigentÃ¼merin zur BekÃ¤mpfung einer Rattenplage verpflichtet. Das Gericht wies einen Eilantrag der Frau gegen die von der Stadt Bad Hersfeld erstmals 2024 angeordnete RattenbekÃ¤mpfung zurÃ¼ck.

Das Verwaltungsgericht Kassel hat eine GrundstÃ¼ckseigentÃ¼merin zur BekÃ¤mpfung einer Rattenplage verpflichtet. Das Gericht wies in einem am Montag verÃ¶ffentlichten Beschluss einen Eilantrag der Frau gegen die von der Stadt Bad Hersfeld erstmals Ende 2024 angeordnete RattenbekÃ¤mpfung zurÃ¼ck. (Az.: 5 L 615/26.KS)



Ende 2024 forderte die Stadt Bad Hersfeld die Einwohnerin zur Beseitigung von Unrat auf ihrem GrundstÃ¼ck und zur SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfung auf. Die Frau selbst gab an, gesundheitlich stark eingeschrÃ¤nkt zu sein. Auch schob sie den Rattenbefall auf die Nachbarschaft. Bei einer Ortsbegehung fanden BehÃ¶rdenmitarbeiter einen vollstÃ¤ndig vermÃ¼llten Vorgarten vor. WÃ¤hrend der Kontrolle liefen demnach zahlreiche Ratten offen auf dem GrundstÃ¼ck zwischen dem MÃ¼ll und den MÃ¼lltonnen umher, sie zeigten keinerlei Scheu vor Menschen.



Daraufhin verpflichtete die Kommune die Frau unter Verweis auf die Gesundheitsgefahren durch die Rattenplage zu einer unverzÃ¼glichen fachgerechten RattenbekÃ¤mpfung sowie zu einer vollstÃ¤ndigen EntmÃ¼llung des GrundstÃ¼cks. In ihrem Eilantrag dagegen machte die Anwohnerin demnach geltend, dass ein Rattenbefall â€“ sofern er Ã¼berhaupt vorliege â€“ seine eigentliche Ursache im nachbarlichen Bereich habe.



Dem folgte das Verwaltungsgericht nicht und wies den Eilantrag nun ab. An dem vermehrten Auftreten von Ratten auf dem GrundstÃ¼ck der Antragstellerin bestÃ¼nden keine ernstlichen Zweifel.Â



Erfolg hatte die Frau mit ihrem Eilantrag, soweit er sich gegen Regelungen wie zum Beispiel das zÃ¼gige Reparieren mÃ¶glicher defekter Kanalrohre, das Entfernen von reifem Obst und zusÃ¤tzliche abschlieÃŸbare LagermÃ¶glichkeiten richtete. Diese Regelungen seien zu unbestimmt, befand das Verwaltungsgericht. Es sei nicht erkennbar, wozu konkret die Antragstellerin danach verpflichtet sei. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde zum hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.