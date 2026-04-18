Reichinnek: "PalÃ¤stinasolidaritÃ¤t ist kein Antisemitismus"

Heidi Reichinnek am 16.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag Heidi Reichinnek hat VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, ihre Partei habe ein Antisemitismusproblem. "PalÃ¤stinasolidaritÃ¤t ist kein Antisemitismus", sagte Reichinnek der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wir haben in der Gesellschaft insgesamt ein Problem mit Antisemitismus", fÃ¼gte sie hinzu. "Es wÃ¤re vermessen zu behaupten, wir seien besser als der Rest der Gesellschaft. Auch in der Linken gibt es Antisemitismus, aber ich verwahre mich gegen den Vorwurf, bei uns sei er besonders ausgeprÃ¤gt."



Reichinnek sagte weiter: "Die roten Linien sind vÃ¶llig klar: Das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar, und Antisemitismus dulden wir nicht, in keiner Form." Das mache die ParteifÃ¼hrung "immer wieder unmissverstÃ¤ndlich klar". Trotzdem mÃ¼sse es in der Partei einen "offenen Austausch" geben, gerade bei solchen schwierigen Fragen. Eine "Schwarz-WeiÃŸ-Sicht" auf das Thema funktioniere nicht.



Reichinnek fÃ¼gte hinzu, die Linke habe auf ihrem Bundesparteitag in Halle einen "klaren Beschluss" gefasst: "Wir stehen an der Seite der Menschen in Israel und PalÃ¤stina, die sich fÃ¼r ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit einsetzen, fÃ¼r eine ZweistaatenlÃ¶sung. Wir verurteilen auf der einen Seite die Hamas als Terrororganisation, die entwaffnet werden muss, sagen aber gleichzeitig, dass die israelische Regierung in Gaza Kriegsverbrechen begeht. Der Kampf der PalÃ¤stinenser fÃ¼r Freiheit und der Kampf gegen den Antisemitismus sind zwei Seiten derselben Medaille." Reichinnek sagte weiter, auf dem nÃ¤chsten Bundesparteitag der Linken im Juni werde der Bundesvorstand einen Antrag zum Thema Nahost einbringen, "und ich bin sicher, dass er eine groÃŸe Mehrheit finden wird".



Mit Blick auf die AfD sagte Reichinnek, sie habe "das GefÃ¼hl", dass in der Union "bei immer mehr Leuten" die Bereitschaft wachse, "es doch mal mit der AfD zu probieren". "Die Union muss sich die Gretchenfrage stellen: Nun sag, wie hast du`s mit der Demokratie?" Viele WÃ¤hler wendeten sich der AfD zu, weil sie "zutiefst enttÃ¤uscht von der etablierten Politik" seien, auch von der Linken.



"Ich bin der festen Ãœberzeugung, nicht alle Menschen, die AfD wÃ¤hlen, sind rechtsextrem, wollen die Demokratie abschaffen oder haben rassistische Einstellungen", sagte Reichinnek. "Sie sind verzweifelt, weil alles teurer wird, aber das Gehalt oder die Rente nicht steigen und die Politik die Situation nicht verbessert. Also wÃ¤hlen sie die, die sich als Protestpartei inszenieren." Dabei gehÃ¶re die AfD selbst zu jenem Establishment, das sie vermeintlich bekÃ¤mpfe, sagte Reichinnek. "Wer erhÃ¤lt denn fette Spenden von Ãœberreichen? Wer hat regelrechte Clan-Strukturen aufgebaut, um FamilienangehÃ¶rige anzustellen? Die AfD besteht aus Filz, und es geht den Leuten in dieser Partei nur darum, sich selbst zu bereichern. Das muss man den Menschen viel klarer sagen als bisher."



Mit Blick auf den RÃ¼ckzug Jan van Akens von der Parteispitze sagte Reichinnek, sie sei froh, dass der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Luigi Pantisano zur Kandidatur als van Akens Nachfolger bereit sei. "Die Zusammenarbeit mit ihm gerade im letzten Jahr war mehr als vertrauensvoll. Er kÃ¤mpft vor allem auch fÃ¼r LÃ¶hne und gute Arbeitsbedingungen - von der HaustÃ¼r ans Werkstor, das ist in meinen Augen eine gute Kombination. Wenn die Partei ihm ihr Vertrauen ausspricht, dann packt er das."

