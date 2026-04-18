VerbraucherschÃ¼tzer wollen Verschiebung der Gesundheitsreform

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands VerbraucherschÃ¼tzer drÃ¤ngen auf mehr Zeit fÃ¼r die Gesundheitsreform. "Wir finden es schwierig, dass die Reform so Ã¼bers Knie gebrochen wird", sagte Ramona Pop, VorstÃ¤ndin des Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".



"In nicht einmal zwei Wochen soll der Gesetzentwurf vorgelegt werden. So richtig es ist, Tempo zu machen, so gefÃ¤hrlich wÃ¤re ein Schnellschuss. "Bei so einem GroÃŸprojekt braucht es eine vernÃ¼nftige ExpertenanhÃ¶rung und Diskussion, so Pop weiter. "Deswegen wÃ¤re unser Wunsch, dass sich die Regierung etwas mehr Zeit nimmt, damit die Gesundheitsreform gelingt."



Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte am Donnerstag ihren Gesetzentwurf fÃ¼r die Reform auf den Tisch gelegt, mit der schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden sollen, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Nach dem Wunsch von Kanzler Friedrich Merz soll die Reform noch im April das Kabinett passieren und noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden.In den meisten Punkten steht der VZBV hinter Warken. "Wir haben eines der teuersten, aber nicht der effektivsten Gesundheitssysteme auf der Welt. FÃ¼r den Ehrgeiz, daran endlich etwas zu Ã¤ndern und die gesetzlich Versicherten zu entlasten, gibt es deswegen grundsÃ¤tzlich volle UnterstÃ¼tzung von uns", sagte Pop zur NOZ.

