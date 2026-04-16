Gesundheitsministerium will bei Krankengeld und Zahnersatz kÃ¼rzen

Blick vom Zahnarzt-Patientenstuhl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zur Stabilisierung der Krankenkassen will die Bundesregierung das Krankengeld und die Erstattung beim Zahnersatz reduzieren.



"Vor dem Hintergrund des im internationalen Vergleich verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hohen Absicherungsniveaus durch die Lohnfortzahlung und Krankengeldleistungen erscheint eine Absenkung der HÃ¶he des Krankengeldes um 5 Prozentpunkte geboten und vertretbar", heiÃŸt es im Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zum "Gesetz zur Stabilisierung der BeitragssÃ¤tze der gesetzlichen Krankenversicherung", Ã¼ber den die "Rheinische Post" in ihrer Donnerstagausgabe berichtet.



"Zudem werden die FestzuschÃ¼sse fÃ¼r Zahnersatz auf das bereits bis 2020 geltende Niveau reduziert", heiÃŸt es weiter. Angesichts der enormen FinanzierungslÃ¼cken kÃ¶nne ein Beitrag der Versicherten nicht vermieden werden.



Die Beitragsbemessungsgrenze soll angehoben werden. "Im Jahr 2027 wird einmalig die monatliche Beitragsbemessungsgrenze um rund 300 Euro zusÃ¤tzlich angehoben. So stÃ¤rken wir die Beitragsgerechtigkeit und generieren einen solidarischen Beitrag von Arbeitgebern und Personen mit hÃ¶heren Einkommen zum Reformpaket", heiÃŸt es in dem Entwurf. Derzeit liegt die Grenze bei 5.812,50 Euro monatlich.



Der Bund will den Kassen mehr Zeit zur RÃ¼ckzahlung von Krediten geben. "Auch der Bund leistet einen Beitrag zur Stabilisierung der BeitragssÃ¤tze durch eine Verschiebung der RÃ¼ckzahlung der in den Jahren 2023, 2025 und 2026 gewÃ¤hrten Darlehen von insgesamt 5,6 Milliarden Euro. Diese sind nun in den Jahren 2035 bis 2039 zurÃ¼ckzuzahlen."

