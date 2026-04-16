Finanzen

Dax legt zu - Aktien von Brenntag und Scout 24 gefragt

  • dts - 16. April 2026, 17:46 Uhr
Bild vergrößern: Dax legt zu - Aktien von Brenntag und Scout 24 gefragt
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.154 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start baute der Dax seine Zugewinne bis zum frÃ¼hen Vormittag aus, bevor er einen groÃŸen Teil davon wieder abbaute.

"Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas EnttÃ¤uschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die positive Dynamik wollte nicht so richtig auf den Dax Ã¼berschwappen. Zu groÃŸ sind die BefÃ¼rchtungen, dass sich die immer noch hohen ErdÃ¶lpreise negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken."

Zwar bringe die laufende Berichtssaison in der Retrospektive viele positive Ergebnisse hervor. "Doch es gibt auch Warnsignale: So schlagen sich zum Beispiel im Konsumsektor die hohen Energiepreise bereits nieder", so Lipkow. "Die BÃ¶rsenwelt ist so lange in Ordnung, wie es keine schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten gibt. Fraglich bleibt aber in jedem Fall die Entwicklung der Inflationsrate in den kommenden Monaten, durch die deutlich gestiegenen ErdÃ¶lpreise. Die Verhandlungssituation zwischen den USA und dem Iran bleibt zudem fÃ¼r viele Anleger ein kaum einschÃ¤tzbares Risiko."

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Brenntag, Scout 24, Zalando und SAP an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Qiagen und Merck wieder.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 42 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 97,96 US-Dollar, das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1776 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8492 Euro zu haben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax dreht etwas ins Plus - Euro etwas schwÃ¤cher
    Dax dreht etwas ins Plus - Euro etwas schwÃ¤cher

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde

    Mehr
    Dax startet kaum verÃ¤ndert - Anleger bleiben verhalten
    Dax startet kaum verÃ¤ndert - Anleger bleiben verhalten

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.100 Punkten

    Mehr
    US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Trump droht erneut Fed-Chef
    US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Trump droht erneut Fed-Chef

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.464 Punkten berechnet, ein Minus

    Mehr
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Porzellan aus ElysÃ©e-Palast gestohlen: Zwei Jahre Haft fÃ¼r Ex-Angestellten
    Porzellan aus ElysÃ©e-Palast gestohlen: Zwei Jahre Haft fÃ¼r Ex-Angestellten
    Lula kritisiert Trump scharf fÃ¼r Krieg gegen den Iran
    Lula kritisiert Trump scharf fÃ¼r Krieg gegen den Iran
    Trump: Israel und der Libanon vereinbaren zehntÃ¤gige Waffenruhe
    Trump: Israel und der Libanon vereinbaren zehntÃ¤gige Waffenruhe
    MÃ¶gliches Opfer des Serienvergewaltigers Dominique Pelicot exhumiert
    MÃ¶gliches Opfer des Serienvergewaltigers Dominique Pelicot exhumiert
    Trump verkÃ¼ndet zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon
    Trump verkÃ¼ndet zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon
    BKA registriert Rekordzahl politisch motivierter Straftaten
    BKA registriert Rekordzahl politisch motivierter Straftaten

    Top Meldungen

    BGH zu Netflix-Geschenkkarten: KÃ¼ndigung muss auch mit Rest-Guthaben in Kraft treten
    BGH zu Netflix-Geschenkkarten: KÃ¼ndigung muss auch mit Rest-Guthaben in Kraft treten

    Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt,

    Mehr
    Linnemann gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende des Spitzensteuersatzes
    Linnemann gegen ErhÃ¶hung am unteren Ende des Spitzensteuersatzes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt.

    Mehr
    Reiche will Industriestrompreis bÃ¼rokratiearm umsetzen
    Reiche will Industriestrompreis bÃ¼rokratiearm umsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Donnerstag angekÃ¼ndigt, dass der zuvor von der EU-Kommission genehmigte deutsche

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts