Dax legt krÃ¤ftig zu - Erleichterung Ã¼ber Hormus-Ã–ffnung

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax krÃ¤ftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.702 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach anfÃ¤nglicher ZurÃ¼ckhaltung baute der Dax am Vormittag seine Zugewinne aus. Angesichts der AnkÃ¼ndigung des Irans, die Blockade der StraÃŸe von Hormus auszusetzen, sprang der Dax schlieÃŸlich um Ã¼ber 300 Punkte nach oben. Die Passage der Meerenge soll wÃ¤hrend des Waffenstillstands im Libanon mÃ¶glich sein. Fraglich bleibt, ob die Schifffahrt angesichts der Schwierigkeiten, den Transport von GÃ¼tern in der StraÃŸe von Hormus zu versichern, innerhalb von nur zehn Tagen wieder aufgenommen werden kann. Die Hoffnung von Anlegern dÃ¼rfte auch sein, dass die Feuerpause verlÃ¤ngert werden kann oder gar in einem Abkommen mÃ¼ndet.



Der GroÃŸteil der Dax-Werte konnte am Freitag profitieren, am stÃ¤rksten die Papiere von MTU, Infineon und Continental. Entgegen dem Trend rangierten die Aktien von Eon, Brenntag und RWE am Tabellenende im roten Bereich.



Der Ã–lpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 88,73 US-Dollar, das waren 1066 Cent oder 10,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Auch der Gaspreis fiel deutlich: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 38 Euro und damit neun Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1804 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8472 Euro zu haben.

