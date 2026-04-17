Dax notiert am Mittag fester - wenig MÃ¶glichkeit zum Abwarten

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem zurÃ¼ckhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Plus bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.320 Punkten berechnet, 0,7 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt. Das zeigt sich auch an den EnergiemÃ¤rkten, wo die Ã–lpreise noch keine Entspannung in der Region signalisieren."



FÃ¼r Investoren stelle sich die Situation besonders schwierig dar, weil sie der Performance des Aktienmarktes folgten und deshalb den steigenden Kursen hinterherlaufen mÃ¼ssten. Es gebe viele, die derzeit lieber an den Seitenlinien bleiben wÃ¼rden, aber den Performancedruck im Nacken hÃ¤tten. Diese fokussierten sich verstÃ¤rkt auf die groÃŸen US-Technologieunternehmen, um die Risiken besser eingrenzen zu kÃ¶nnen.



"Bei den gestrigen Quartalszahlen von Netflix hat das nicht so gut funktioniert und daher wurden die Aktien nachbÃ¶rslich um neun Prozent in den Keller geschickt. Besonders sauer aufgestoÃŸen ist den Anlegern die Tatsache, dass einer der GrÃ¼nder und CEO Reed Hastings das Ruder abgeben wird. Also auch in diesem Segment bleibt es vorerst weiter volatil. Dass die aktuelle Handelszeit nicht einfach zu greifen ist, hatte sich bereits bei den Performancedaten vieler groÃŸer Hedgefonds im MÃ¤rz aufgezeigt. Diese konnten sich den starken Schwankungen und UnwÃ¤gbarkeiten in Teilen nicht entziehen und wurden auf dem falschen FuÃŸ erwischt", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1794 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8479 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ leicht nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.789 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,55 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,00 US-Dollar, das waren 339 Cent oder 3,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

