Dax startet zurÃ¼ckhaltend - Energie und Zinsen drÃ¼cken Stimmung

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen zurÃ¼ckhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.185 Punkten berechnet, 0,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Hoffnung auf Frieden ist weiterhin da", sagte Thomas Altmann QC Partners. "Meldungen Ã¼ber mÃ¶glicherweise sehr langwierige Verhandlungen fÃ¼hren aber dazu, dass Energiepreise und Inflationssorgen wieder steigen. Das macht sich unter anderem in erneut ansteigenden Zinsen bemerkbar. Und diese sind neben den hohen Energiekosten auch eine groÃŸe Belastung fÃ¼r die Unternehmen. Auch vor dem Zinshintergrund mÃ¼ssen Anleger kritisch hinterfragen, ob insbesondere die US-BÃ¶rsen mit ihren Allzeithochs den Iran-Krieg zu frÃ¼h abgehakt haben."



"Der heutige Optionsverfall dÃ¼rfte keine grÃ¶ÃŸeren Auswirkungen auf den Kursverlauf haben. Der April zÃ¤hlt zu den kleineren Verfallterminen. Mit dem Put mit einem Basispreis bei 21.450 Punkten wird beim Dax zwar die drittgrÃ¶ÃŸte ausstehende Optionsposition fÃ¤llig. Aufgrund des niedrigen Basispreises bewegt diese Position den Markt allerdings nicht mehr. Die wichtigste Marke beim heutigen Optionsverfall ist sicherlich die 24.000. Hier laufen 2.629 Call- und 4.817 Put-Kontrakte aus."



"Der Dax hat gestern erstmals seit dem 4. MÃ¤rz wieder Ã¼ber seiner 200-Tage-Linie geschlossen. Jetzt wird spannend, wie viele technische Modelle und wie viele Anlegerinnen und Anleger dieses positive Signal zum Einstieg nutzen." Es sei mÃ¶glich, dass dieses Ãœberschreiten weiteres Kurspotenzial nach oben freisetze, sagte Altmann.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1778 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8490 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ leicht nach, am Morgen wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.787 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,68 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 98,59 US-Dollar, das waren 80 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

