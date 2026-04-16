Finanzen

US-BÃ¶rsen legen zu - Erleichterung Ã¼ber Feuerpause im Libanon

  • dts - 16. April 2026, 22:22 Uhr
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Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.579 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.041 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.330 Punkten 0,5 Prozent im Plus.

Die Marktteilnehmer zeigten sich am Donnerstag vorsichtig erleichtert Ã¼ber den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndeten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon. Auch in Hinblick auf den Iran gibt sich Trump optimistisch. Im GesprÃ¤ch sei eine VerlÃ¤ngerung der Feuerpause mit dem Mullah-Regime und die Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1782 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8488 Euro zu haben.

Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.794 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,81 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,15 US-Dollar, das waren 3,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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