Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.185 Punkten berechnet, 0,5 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, SAP und Scout24, am Ende Qiagen, Merck und Mercedes-Benz.
"Die Anleger in Frankfurt schauen heute mit etwas EnttÃ¤uschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterher", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die positive Dynamik schwappt nicht so richtig auf den Dax Ã¼ber." Zu groÃŸ seien die BefÃ¼rchtungen, dass sich die immer noch hohen ErdÃ¶lpreise negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken werden. "Zwar bringt die laufende Berichtssaison in der Retrospektive viele positive Ergebnisse hervor. Doch es gibt auch erste Warnsignale: So schlagen sich zum Beispiel im Konsumsektor die hohen Energiepreise bereits nieder."
In den USA dagegen setzten die Investoren auf eine Fortsetzung des jÃ¼ngsten AufwÃ¤rtstrends durch positive Quartalszahlen. "Die Erwartungen insbesondere an die groÃŸen Technologiekonzerne sind hoch", so Lipkow. "Das kann entweder fÃ¼r weitere kurzfristige Kursgewinne gut sein oder sich aber mittelfristig in EnttÃ¤uschungsreaktionen Ã¤uÃŸern." Die Verhandlungssituation zwischen den USA und dem Iran bleibe derweil weiterhin ein kaum einschÃ¤tzbares Marktthema. "Noch aber treibt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Verhandlungsverlauf die AktienmÃ¤rkte an."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1776 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8492 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,27 US-Dollar; das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax dreht etwas ins Plus - Euro etwas schwÃ¤cher
- dts - 16. April 2026, 12:31 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.185 Punkten berechnet, 0,5 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, SAP und Scout24, am Ende Qiagen, Merck und Mercedes-Benz.
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