Dax legt geringfÃ¼gig zu - Anleger hoffen auf Friedensverhandlungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.067 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Im Tagesverlauf schwankte der Dax zunÃ¤chst um den Schlussstand vom Vortag und konnte sich am Nachmittag knapp im grÃ¼nen Bereich halten.
"Die Investoren nahmen heute wohlwollend die Nachricht von US-PrÃ¤sident Trump zur Kenntnis, dass die StraÃŸe von Hormus wieder fÃ¼r den Schiffsverkehr geÃ¶ffnet sein soll", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zudem kÃ¶nnten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um einen Waffenstillstand bereits morgen fortgesetzt werden."
Obwohl sich eine Entspannung abzuzeichnen scheine, blieben die Anleger insgesamt eher zurÃ¼ckhaltend und vorsichtig, erklÃ¤rte Lipkow. "So gehÃ¶rten heute im Dax insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen zu den Gewinnern. Mutiger wurden die Investoren zudem bei den Aktien aus dem Autosektor. Diese kÃ¶nnen ihre Renaissance fortsetzen, nachdem es gute Nachrichten von Schaeffler und Stellantis gab. Die Banken im Dax kÃ¶nnen ihren positiven Kurstrend dagegen nicht fortsetzen, obwohl die Quartalsergebnisse der Bank of America und von Morgan Stanley die Erwartungen Ã¼bertrafen."
Alles in allem lasse sich in der laufenden Berichtssaison aber eine positive Tendenz aus den Quartalszahlen ableiten, kommentierte der Analyst. "So wurden die Ergebnisse von ASML doch noch positiv bewertet und zogen den europÃ¤ischen Halbleitersektor mit nach oben. Es muss jedoch beobachtet werden, wie sich die Teuerungsraten durch die hÃ¶heren Energiepreise entwickeln."
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Zalando, Rheinmetall, SAP und Brenntag an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Fresenius, FMC, Continental und BASF.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 41 Euro und damit vier Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ã–lpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 95,28 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1802 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8473 Euro zu haben.
Finanzen
Dax legt geringfÃ¼gig zu - Anleger hoffen auf Friedensverhandlungen
- dts - 15. April 2026, 17:43 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.067 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Im Tagesverlauf schwankte der Dax zunÃ¤chst um den Schlussstand vom Vortag und konnte sich am Nachmittag knapp im grÃ¼nen Bereich halten.
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