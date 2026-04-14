New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.536 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.967 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.842 Punkten 1,8 Prozent im Plus.
Anleger hofften am Dienstag darauf, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran verlÃ¤ngert werden kann. Unterdessen teilte das Zentralkommando des US-MilitÃ¤rs mit, dass man die Blockade der StraÃŸe von Hormus durchsetze. Mehr als 10.000 US-Seeleute, Marinesoldaten und Luftwaffensoldaten sowie Ã¼ber ein Dutzend Kriegsschiffe und Dutzende von Flugzeugen seien im Einsatz, schrieb das MilitÃ¤r auf X. In den ersten 24 Stunden sei es keinem Schiff gelungen, die US-Blockade zu durchbrechen.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1793 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8480 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.844 US-Dollar gezahlt (+2,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,07 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank derweil stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 95,22 US-Dollar, das waren 414 Cent oder 4,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen legen zu - Ã–lpreis sinkt stark
- dts - 14. April 2026, 22:13 Uhr
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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.536 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
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