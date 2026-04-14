Finanzen

Dax weiter im Plus - Anleger setzen auf baldiges Kriegsende

  • dts - 14. April 2026, 12:34 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.960 Punkten berechnet, 0,9 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Scout24 und Mercedes-Benz, am Ende die Deutsche Telekom, Rheinmetall und die Hannover RÃ¼ck.

"Die Anleger hoffen auf eine baldige Beendigung des Krieges im Iran und folgen dem Motto: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. WÃ¤hrend sich die optimistische Haltung bislang nicht in den Energiepreisen widerspiegele, verleihe sie zumindest den europÃ¤ischen AktienmÃ¤rkten etwas positive Dynamik.

"Die Berichtssaison stellt sich derweil als kompliziert heraus", fÃ¼gte Lipkow hinzu. "Die Quartalszahlen vieler Unternehmen treffen nicht den Nerv der Analysten und sorgen teilweise fÃ¼r Verunsicherung in einigen Sektoren. Nachdem gestern die Banken durch die Zahlen von Goldman Sachs betroffen waren, kÃ¶nnen heute die Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH nicht Ã¼berzeugen." Der franzÃ¶sische Konzern bekomme die KonsumzurÃ¼ckhaltung im ModegeschÃ¤ft zu spÃ¼ren. In Deutschland werde die Berichtssaison vom Automobilkonzern BMW unterstÃ¼tzt. "Der Autobauer musste zwar einen AbsatzrÃ¼ckgang in China verkraften, konnte aber in Deutschland wieder etwas zulegen."

"Die Investoren bleiben vorerst unverÃ¤ndert vorsichtig, sehen jedoch Chancen auf eine baldige Verbesserung der Situation", so der Analyst. "Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Somit rÃ¼cken die anstehenden Quartalszahlen verstÃ¤rkt in den Vordergrund und kÃ¶nnen das Nachrichtenvakuum rund um die Situation im Nahen Osten ausfÃ¼llen."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1795 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8478 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 98,53 US-Dollar; das waren 83 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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