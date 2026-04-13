Dax hegt Verluste ein - Telekom unter Druck

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax leichte Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.742 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Besonders unter Druck standen die Aktien der Deutschen Telekom. Die US-Bank JP Morgan hatte zuletzt das Kursziel fÃ¼r die Papiere des Telekommunikationsunternehmens gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Besonders im Hinblick auf das US-GeschÃ¤ft zeigte sich die Bank pessimistisch.



"Mit der Erholung der Wall Street von den vorbÃ¶rslichen Verlusten ging es auch mit dem Dax am Nachmittag wieder in Richtung Vortagesniveau", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Doch die Situation im Iran und in der StraÃŸe von Hormus bleibe weiterhin schwierig. Die Waffenruhe scheine zwar auch nach dem Scheitern der GesprÃ¤che zu halten, doch dies kÃ¶nne sich schnell Ã¤ndern, sollte es bei der angekÃ¼ndigten Seeblockade der USA zu Kampfhandlungen kommen. Derzeit finde ein beiderseitiges Abtasten statt, um auszuloten, wie weit die jeweilige Partei gehen kÃ¶nne.



Die Investoren beobachteten diesen Vorgang, fokussierten sich aber zugleich auf die am Montag mit den Zahlen von Goldman Sachs gestartete Berichtssaison. Die Folgen des Krieges im Nahen Osten zeigten sich nicht nur in den gestiegenen RohÃ¶lpreisen und der hohen VolatilitÃ¤t, sondern auch in einer InvestitionszurÃ¼ckhaltung vieler Unternehmen in Bezug auf Finanzierungen und Ãœbernahmen.



"Das konnte zumindest als weiteres Marktrisiko aus den ansonsten guten Quartalszahlen von Goldman Sachs abgelesen werden. Im Dax wurden nach den Zahlen die Banken und Versicherungswerte mit auf die Verliererseite gezogen. Die Ergebnisse der Finanzinstitute finden eine hohe Beachtung, da sie gute Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft liefern."



"FÃ¼r den Dax bleibt aber das Niveau der Energiepreise ein primÃ¤rer Faktor. Die hohe AbhÃ¤ngigkeit der deutschen Industrie von ErdÃ¶lexporten wird Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen. In diesem Marktumfeld kommen die angekÃ¼ndigten Warnstreiks bei der Lufthansa Ã¼berhaupt nicht gut an", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8540 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.712 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,37 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,90 US-Dollar, das waren 7,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

