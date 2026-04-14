Dax startet freundlich - Anleger hoffen auf diplomatisches Endspiel

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.000 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Continental und Mercedes-Benz, am Ende Zalando, Rheinmetall und die Hannover RÃ¼ck.



"TatsÃ¤chlich stattfindende israelisch-libanesische GesprÃ¤che und die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der US-iranischen GesprÃ¤che sind alles, was es braucht, um dem Markt einen Weg aus der Krise zu zeigen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die BÃ¶rsen bewegen sich in die Richtung, in die sich der Konflikt entwickelt, und diese Richtung deutet auf ein diplomatisches Endspiel statt auf eine neue kriegerische Eskalation hin." Die SensibilitÃ¤t gegenÃ¼ber Nachrichten und Wendungen im Konflikt nehme ab. "Anleger sehen den HÃ¶hepunkt des Kriegs hinter sich. Nun geht es darum, herauszufinden, welche Unternehmen die beste Sichtbarkeit fÃ¼r ihre Gewinnentwicklung im weiteren Jahresverlauf bieten."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1788 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8483 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 98,28 US-Dollar; das waren 108 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

