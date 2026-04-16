Dax startet kaum verÃ¤ndert - Anleger bleiben verhalten

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.100 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, SAP und Infineon, am Ende Deutsche Telekom, Daimler Truck und Qiagen.



"WÃ¤hrend der Dax noch zÃ¶gert, lÃ¤sst wachsender Optimismus im Irankonflikt weltweite Aktien neue Rekordkurse erklimmen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Was wir hier sehen, ist eine fÃ¼r AktienmÃ¤rkte typische Entwicklung: Die Psychologie der Anleger hat sich von extremer Angst Ã¼ber eine neutrale Haltung bis hin zu - aktuell - Gier gewandelt." Die Messlatte der Anleger hÃ¤nge damit immer hÃ¶her. Im Moment kauften viele, um erst spÃ¤ter Fragen zu stellen. Der Zeitpunkt fÃ¼r Fragen werde jedoch kommen. Die Ungeduld Ã¼ber die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA werde zunehmen, wenn die Ergebnisse ausbleiben.



Die Anleger setzten auf eine schnelle RÃ¼ckkehr zum Status quo, so Stanzl. "Chinas BIP wÃ¤chst fÃ¼nf Prozent. Hohe Energiepreise werden im laufenden Quartal also auf eine Konjunktur treffen, die dynamisch ins neue Jahr gestartet ist. Anleger kÃ¶nnten daraus die Hoffnung ableiten, dass Chinas Konjunkturdaten als Blaupause fÃ¼r die anlaufende Berichtssaison taugen - und der Irankonflikt sich letztlich lediglich als temporÃ¤re Wachstumsdelle erweist." Eine Kehrtwende gebe es auch bei den Zinserwartungen. Anleger rÃ¼ckten von der Annahme ab, dass die EZB die Zinsen anheben werde. Auch wenn die Ã–lpreise auf absehbare Zeit hoch bleiben dÃ¼rften, wird das Inflationsgespenst langsam, aber stetig vom Parkett gedrÃ¤ngt.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1797 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8477 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,50 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

