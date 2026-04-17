New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.447 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.126 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.672 Punkten 1,3 Prozent im Plus.
Die Marktteilnehmer reagierten am Freitag erleichtert auf Signale, die nahe legen, dass der Iran und die USA in ihren Verhandlungen Fortschritte machen kÃ¶nnten. Zum einen hat der Iran angekÃ¼ndigt, fÃ¼r die Dauer des Waffenstillstands im Libanon die Blockade der StraÃŸe von Hormus aufzugeben. Zum anderen erklÃ¤rte US-PrÃ¤sident Donald Trump, dass die USA iranisches Uran erhalten sollen. Von iranischer Seite wurde jedoch dementiert, dass hochangereichertes Uran transferiert werde.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1768 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8498 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.853 US-Dollar gezahlt (+1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,58 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 90,63 US-Dollar, das waren 876 Cent oder 8,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen legen deutlich zu - Ã–lpreis sinkt stark
- dts - 17. April 2026, 22:21 Uhr
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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.447 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
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