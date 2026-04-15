US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Trump droht erneut Fed-Chef

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.464 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.023 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.205 Punkten 1,4 Prozent im Plus.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hat am Mittwoch erneut dem Chef der US-Zentralbank Federal Reserve, Jerome Powell, gedroht. Er mÃ¼sse ihn feuern, wenn Powell die Fed nach Ende seiner Amtszeit nicht verlasse, sagte Trump. Powells Zeit als Fed-Chef endet turnusgemÃ¤ÃŸ am 15. Mai. Falls bis dahin allerdings kein Nachfolger gefunden ist, wÃ¤re es Ã¼blich, dass Powell vorÃ¼bergehend das Amt weiterfÃ¼hrt.



Trumps Wunschkandidat fÃ¼r den Posten, Kevin Warsh, muss derzeit noch vom Bankenausschuss des Senats und dem gesamten Senat bestÃ¤tigt werden. Doch der republikanische Abgeordnete Thom Tillis will die Personalie im Ausschuss erst bestÃ¤tigen, wenn das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell fallen lÃ¤sst, um die fÃ¼r die PreisstabilitÃ¤t wichtige UnabhÃ¤ngigkeit der Zentralbank zu gewÃ¤hrleisten.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1798 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8476 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.794 US-Dollar gezahlt (-1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,65 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 94,91 US-Dollar, das waren 12 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

