Bordeaux (dts Nachrichtenagentur) - Die Atlantische UmwÃ¤lzzirkulation (Amoc) ist deutlich instabilier als bislang gedacht. Das zeigt eine Studie von Forschern der UniversitÃ¤t Bordeaux, die am Mittwoch im Fachmagazin "Science Advances" verÃ¶ffentlicht wurde.
Demnach wÃ¼rde sich das MeeresstrÃ¶mungssystem, das hÃ¤ufig als "Zentralheizung Europas" bezeichnet wird, bis Ende des Jahrhunderts um 51 Prozent abschwÃ¤chen. Bisherige Klimamodelle waren deutlich ungenauer und rechneten mit einer Abnahme der Amoc-StÃ¤rke um nur 32 Prozent.
Wie stark der Effekt tatsÃ¤chlich ausfÃ¤llt, ist abhÃ¤ngig von der HÃ¶he der Treibhausgasemissionen der kommenden Jahre. Die AbschwÃ¤chung um 51 Prozent basiert auf dem zu den aktuellen klimapolitischen MaÃŸnahmen passendsten Szenario (SSP2-4.5). Noch nicht in dem Modell enthalten ist, dass Schmelzwasser von der grÃ¶nlÃ¤ndischen Eiskappe die UmwÃ¤lzzirkulation weiter abschwÃ¤chen kÃ¶nnte.
Durch das StrÃ¶mungssystem Amoc wird aufgeheiztes Wasser von den Tropen nahe der MeeresoberflÃ¤che nach Norden und kaltes Wasser in der Tiefe nach SÃ¼den transportiert. Das StÃ¶mungssystem gilt als zentrales Kippelement des Erd-Klimasystems. Bei einem Ausfall des Amoc lÃ¤ge die Durchschnittstemperatur in Nordwesteuropa 5 bis 15 Grad unter dem heutigen Niveau. Die Folge wÃ¤ren stÃ¤rkere Trockenheit im Sommer, extreme Winter und eine Verschiebung der tropischen Regenzonen.
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Studie: MeeresstrÃ¶mung Amoc dÃ¼rfte sich bis 2100 enorm abschwÃ¤chen
- dts - 15. April 2026, 22:49 Uhr
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Bordeaux (dts Nachrichtenagentur) - Die Atlantische UmwÃ¤lzzirkulation (Amoc) ist deutlich instabilier als bislang gedacht. Das zeigt eine Studie von Forschern der UniversitÃ¤t Bordeaux, die am Mittwoch im Fachmagazin "Science Advances" verÃ¶ffentlicht wurde.
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