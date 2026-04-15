Van Aken kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug als Linken-Chef im Juni an

Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jan van Aken will sein Amt als Ko-Vorsitzender der Linken zum Parteitag im Juni niederlegen.



"Aus gesundheitlichen GrÃ¼nden muss ich mein Amt im Juni niederlegen", teilte van Aken am Mittwoch mit. "In der nÃ¤chsten Zeit werde ich mich verstÃ¤rkt um meine Gesundheit kÃ¼mmern mÃ¼ssen."



Es bestehe kein Grund zu grÃ¶ÃŸerer Sorge um ihn, erklÃ¤rte der Linken-Chef. "Es ist keine lebensbedrohliche Krankheit. Trotzdem muss ich auf mich aufpassen. Das tue ich hiermit."



Sein Mandat im Bundestag wolle er bis zum Ende der Legislatur ausÃ¼ben und "im Rahmen des dann MÃ¶glichen" weiterhin der Partei zur VerfÃ¼gung stehen. Ihm falle dieser Schritt sehr schwer, so van Aken. Er werde die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ko-Chefin Ines Schwerdtner vermissen.



"Ich finde, die Partei ist auf einem guten Weg. Wir haben bei allen vier Wahlen in diesem Jahr deutlich zugelegt", bilanzierte van Aken. "Es kommen immer weiter neue Mitglieder dazu, wir haben Themen wie Mietendeckel und VermÃ¶gensteuer bundesweit stark gemacht. Die anderen Parteien fangen an, bei uns abzuschreiben. Daher bin ich zuversichtlich, dass die Linke in den nÃ¤chsten Jahren eine immer grÃ¶ÃŸere Rolle in diesem Land spielen wird."

