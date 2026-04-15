Der Zoo der spanischen Hauptstadt Madrid freut sich Ã¼ber die Geburt eines Borneo-Orang-Utans, einer vom Aussterben bedrohten Menschenaffenart. Wie der Zoo erst jetzt mitteilte, brachte die Orang-Utan-Dame Surya das Baby bereits Anfang April nach achteinhalbmonatiger Schwangerschaft auf die Welt. Dem rund 1,5 Kilo schweren Orang-Utan-Jungen geht es demnach gut, er ist stark und entwickelt sich gut.
Surya sei zudem eine "vorbildliche" Mutter, erklÃ¤rte der Zoo. "Wenn der Kleine Milch trinkt, bleibt alles andere liegen", sagte die Affenpflegerin Maica Espinosa. "Sie bleibt komplett ruhig, bisÂ er aufhÃ¶rt. Erst dann bewegt sie sich, um etwas zu essen oder etwas anderes zu tun. Sie ist eine echte Super-Mama."
Der Zoo verÃ¶ffentlichte auch ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Orang-Utan-Dame ihr Baby in den Armen hÃ¤lt. Ãœber den Namen des Nachwuchses soll in einer Ã¶ffentlichen Abstimmung entschieden werden, die VorschlÃ¤ge kommen von den AffenwÃ¤rtern.
Borneo-Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht, Grund ist vor allem eine ZerstÃ¶rung ihres natÃ¼rlichen Lebensraums. Orang-Utans sind auf den sÃ¼dostasiatischen Inseln Borneo und Sumatra heimisch, Nachwuchs ist selten. Eine Orang-Utan-Dame bringt im gebÃ¤hrfÃ¤higen Alter hÃ¶chstens alle sechs Jahre ein Baby auf die Welt, manchmal vergehen zwischen zwei Geburten sogar zehn Jahre.Â
Lifestyle
Vom Aussterben bedrohte Art: Borneo-Orang-Utan im Zoo von Madrid geboren
- AFP - 15. April 2026, 17:19 Uhr
Der Zoo von Madrid freut sich Ã¼ber die Geburt eines Borneo-Orang-Utans, einer vom Aussterben bedrohten Menschenaffenart. Die Orang-Utan-Dame Surya brachte das Baby Anfang April nach achteinhalbmonatiger Schwangerschaft auf die Welt.
Der Zoo der spanischen Hauptstadt Madrid freut sich Ã¼ber die Geburt eines Borneo-Orang-Utans, einer vom Aussterben bedrohten Menschenaffenart. Wie der Zoo erst jetzt mitteilte, brachte die Orang-Utan-Dame Surya das Baby bereits Anfang April nach achteinhalbmonatiger Schwangerschaft auf die Welt. Dem rund 1,5 Kilo schweren Orang-Utan-Jungen geht es demnach gut, er ist stark und entwickelt sich gut.
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