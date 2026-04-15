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Razzia wegen illegaler Prostitution in Hessen und Nordrhein-Westfalen - zwei Festnahmen

  • AFP - 15. April 2026, 16:01 Uhr
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Handschellen
Bild: AFP

Bei Durchsuchungen wegen illegaler Prostitution haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei Frankfurt am Main Flughafen mitteilte.

Bei Durchsuchungen wegen illegaler Prostitution haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei Frankfurt am Main Flughafen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wird gegen drei Frauen und einen Mann aus China ermittelt. Die BehÃ¶rde aus Frankfurt ermittelt seit Juli wegen des Verdachts des Einschleusens gegen die VerdÃ¤chtigen.

Sie sollen zahlreichen Menschen aus China die Prostitution in Deutschland ermÃ¶glicht haben. DafÃ¼r sollen sie RÃ¤ume zur VerfÃ¼gung gestellt und entsprechende Anzeigen auf Erotikplattformen geschaltet haben. Bei den Durchsuchungen trafen die Ermittler auf drei Frauen aus China, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Sie wurden an die Landespolizei Nordrhein-Westfalen Ã¼bergeben.

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