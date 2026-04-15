An der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur haben die Dreharbeiten fÃ¼r die vierte Staffel der US-Erfolgsserie "The White Lotus" begonnen. Gedreht wird vor allem in den Mittelmeer-StÃ¤dten Cannes, Saint-Tropez und Monaco, wie der US-Streamingdienst HBO am Mittwoch mitteilte.Â Die vierte Staffel der schwarzen KomÃ¶die Ã¼ber die reichen GÃ¤ste und die Mitarbeiter von Luxushotels findet vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes statt.
HBO gab auch bekannt, welche Luxushotels als Drehorte fÃ¼r die vierte Staffel ausgewÃ¤hlt wurden. Das Airelles ChÃ¢teau de la MessardiÃ¨re in Saint-Tropez wird fÃ¼r die Serie in das fiktive White Lotus du Cap verwandelt, das HÃ´tel Martinez wird als White Lotus Cannes dienen.
Zu den Schauspielern gehÃ¶ren Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Vincent Cassel und Heather Graham. Die ersten drei Staffeln der Emmy-gekrÃ¶nten Serie waren auf Hawaii, in Italien und in Thailand gedreht worden.
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Dreharbeiten fÃ¼r vierte Staffel von Erfolgsserie "The White Lotus" gestartet
- AFP - 15. April 2026, 21:56 Uhr
An der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur haben die Dreharbeiten fÃ¼r die vierte Staffel der US-Erfolgsserie 'The White Lotus' begonnen. Gedreht wird vor allem in Cannes, Saint-Tropez und Monaco, wie der US-Streamingdienst HBO am Mittwoch mitteilte.
An der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur haben die Dreharbeiten fÃ¼r die vierte Staffel der US-Erfolgsserie "The White Lotus" begonnen. Gedreht wird vor allem in den Mittelmeer-StÃ¤dten Cannes, Saint-Tropez und Monaco, wie der US-Streamingdienst HBO am Mittwoch mitteilte.Â Die vierte Staffel der schwarzen KomÃ¶die Ã¼ber die reichen GÃ¤ste und die Mitarbeiter von Luxushotels findet vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes statt.
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