Lifestyle

Dreharbeiten fÃ¼r vierte Staffel von Erfolgsserie "The White Lotus" gestartet

  • AFP - 15. April 2026, 21:56 Uhr
Bild vergrößern: Dreharbeiten fÃ¼r vierte Staffel von Erfolgsserie The White Lotus gestartet
Cannes
Bild: AFP

An der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur haben die Dreharbeiten fÃ¼r die vierte Staffel der US-Erfolgsserie 'The White Lotus' begonnen. Gedreht wird vor allem in Cannes, Saint-Tropez und Monaco, wie der US-Streamingdienst HBO am Mittwoch mitteilte.

An der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur haben die Dreharbeiten fÃ¼r die vierte Staffel der US-Erfolgsserie "The White Lotus" begonnen. Gedreht wird vor allem in den Mittelmeer-StÃ¤dten Cannes, Saint-Tropez und Monaco, wie der US-Streamingdienst HBO am Mittwoch mitteilte.Â Die vierte Staffel der schwarzen KomÃ¶die Ã¼ber die reichen GÃ¤ste und die Mitarbeiter von Luxushotels findet vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes statt.

HBO gab auch bekannt, welche Luxushotels als Drehorte fÃ¼r die vierte Staffel ausgewÃ¤hlt wurden. Das Airelles ChÃ¢teau de la MessardiÃ¨re in Saint-Tropez wird fÃ¼r die Serie in das fiktive White Lotus du Cap verwandelt, das HÃ´tel Martinez wird als White Lotus Cannes dienen.

Zu den Schauspielern gehÃ¶ren Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Vincent Cassel und Heather Graham. Die ersten drei Staffeln der Emmy-gekrÃ¶nten Serie waren auf Hawaii, in Italien und in Thailand gedreht worden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Studie: MeeresstrÃ¶mung Amoc dÃ¼rfte sich bis 2100 enorm abschwÃ¤chen
    Studie: MeeresstrÃ¶mung Amoc dÃ¼rfte sich bis 2100 enorm abschwÃ¤chen

    Bordeaux (dts Nachrichtenagentur) - Die Atlantische UmwÃ¤lzzirkulation (Amoc) ist deutlich instabilier als bislang gedacht. Das zeigt eine Studie von Forschern der UniversitÃ¤t

    Mehr
    Van Aken kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug als Linken-Chef im Juni an
    Van Aken kÃ¼ndigt RÃ¼ckzug als Linken-Chef im Juni an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jan van Aken will sein Amt als Ko-Vorsitzender der Linken zum Parteitag im Juni niederlegen. "Aus gesundheitlichen GrÃ¼nden muss ich mein Amt im

    Mehr
    Vom Aussterben bedrohte Art: Borneo-Orang-Utan im Zoo von Madrid geboren
    Vom Aussterben bedrohte Art: Borneo-Orang-Utan im Zoo von Madrid geboren

    Der Zoo der spanischen Hauptstadt Madrid freut sich Ã¼ber die Geburt eines Borneo-Orang-Utans, einer vom Aussterben bedrohten Menschenaffenart. Wie der Zoo erst jetzt mitteilte,

    Mehr
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell "feuern"
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
    Netanjahu: USA und Israel verfolgen beim Iran
    Netanjahu: USA und Israel verfolgen beim Iran "identische Ziele"
    Krise beim britischen Rundfunk: BBC streicht bis zu 2000 Stellen
    Krise beim britischen Rundfunk: BBC streicht bis zu 2000 Stellen
    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab
    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien

    Top Meldungen

    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen
    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen

    Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der franzÃ¶sische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman hat eine jÃ¤hrliche Mindeststeuer von zwei Prozent auf NettovermÃ¶gen von mehr als 100

    Mehr
    IGES: Warkens Modell reduziert Einsparungen bei Familienversicherung
    IGES: Warkens Modell reduziert Einsparungen bei Familienversicherung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das geplante Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen kÃ¶nnte bei einem zentralen Punkt deutlich

    Mehr
    Merz verspricht Lufthansa Bedingungen fÃ¼r Wachstum der Branche
    Merz verspricht Lufthansa Bedingungen fÃ¼r Wachstum der Branche

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz der Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels weiterhin auf Wachstum in der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts