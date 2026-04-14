Lebenslange Haft fÃ¼r Brandstiftung mit zwei Toten in Berliner Monteursunterkunft

Feuerwehreinsatz in Berlin

Nach einer Brandstiftung mit zwei Toten in einer Monteursunterkunft in Berlin ist ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er legte nach einem Streit mit einem Mitbewohner ein Feuer.

Nach einer Brandstiftung mit zwei Toten in einer Monteursunterkunft in Berlin ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hauptstadt sah es nach Angaben eines Sprechers am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann nach einem Streit ein Feuer in einer DoppelhaushÃ¤lfte in Berlin gelegt hatte, in der er mit anderen Arbeitern wohnte.



Das Gericht verurteilte den aus Polen stammenden Mann unter anderem wegen zweifachen Mordes, Brandstiftung mit Todesfolge und dreifacher KÃ¶rperverletzung. Er muss demnach zudem 120.000 Euro plus Zinsen als Schmerzensgeld an eines der Ã¼berlebenden Opfer zahlen. Auch fÃ¼r alle diesem entstandenen und noch entstehenden SchÃ¤den soll er zudem haften.



Der beim Prozessauftakt im Februar 28-jÃ¤hrige Beschuldigte hatte laut Anklageschrift in der Nacht zum 28. September aus Rache ein Feuer gelegt, nachdem er am Abend mit einem Mitbewohner in Streit geraten war. Er war demnach als Lagerarbeiter tÃ¤tig und wohnte in dem GebÃ¤ude im Berliner Stadtteil Marzahn gemeinsam mit sechs anderen Arbeitern.



Von den im Obergeschoss schlafenden Mitbewohnern starben zwei durch Flammen und Rauch. Vier weitere retteten sich teils durch SprÃ¼nge aus einem Fenster sowie mit schweren Verletzungen. Einer von ihnen musste aufgrund massiver Verbrennungen in ein kÃ¼nstliches Koma versetzt werden.



Der Angeklagte wurde kurz nach dem Feuer in Polen festgenommen und spÃ¤ter nach Deutschland Ã¼berstellt. Die Staatsanwaltschaft forderte in dem Verfahren eine lebenslange Haftstrafe sowie zusÃ¤tzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Nebenklage folgte dem im Wesentlichen. Die Verteidigung wollte dagegen einen Freispruch.