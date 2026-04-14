Ermittler durchsuchen Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten

Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe von AuftrÃ¤gen fÃ¼r Festakte haben Anti-Korruptions-Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron durchsucht.

Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe von AuftrÃ¤gen fÃ¼r Festakte haben Anti-Korruptions-Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron durchsucht. Bei der Durchsuchung des ElysÃ©e-Palasts gehe es um AuftrÃ¤ge im Zusammenhang mit den Zeremonien zur Aufnahme berÃ¼hmter PersÃ¶nlichkeiten in die staatliche Ruhmeshalle PanthÃ©on, bestÃ¤tigten mit dem Fall vertraute Kreise der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Zeitungsbericht waren die AuftrÃ¤ge seit gut zwei Jahrzehnten von einer einzigen Eventfirma organisiert worden.Â



Das betroffene Veranstaltungsunternehmen habe jede Zeremonie zur Aufnahme in das PanthÃ©on mit rund zwei Millionen Euro in Rechnung gestellt, berichtete die Zeitung "Le Canard EnchaÃ®nÃ©". Auch der internationale Festakt zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie im vergangenen Jahr und weitere GroÃŸveranstaltungen wurden demnach von dem betroffenen Unternehmen vorbereitet.Â