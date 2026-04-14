Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe von AuftrÃ¤gen fÃ¼r Festakte haben Anti-Korruptions-Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron durchsucht. Bei der Durchsuchung des ElysÃ©e-Palasts gehe es um AuftrÃ¤ge im Zusammenhang mit den Zeremonien zur Aufnahme berÃ¼hmter PersÃ¶nlichkeiten in die staatliche Ruhmeshalle PanthÃ©on, bestÃ¤tigten mit dem Fall vertraute Kreise der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Zeitungsbericht waren die AuftrÃ¤ge seit gut zwei Jahrzehnten von einer einzigen Eventfirma organisiert worden.Â
Das betroffene Veranstaltungsunternehmen habe jede Zeremonie zur Aufnahme in das PanthÃ©on mit rund zwei Millionen Euro in Rechnung gestellt, berichtete die Zeitung "Le Canard EnchaÃ®nÃ©". Auch der internationale Festakt zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie im vergangenen Jahr und weitere GroÃŸveranstaltungen wurden demnach von dem betroffenen Unternehmen vorbereitet.Â
Brennpunkte
Ermittler durchsuchen Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten
- AFP - 14. April 2026, 15:19 Uhr
Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe von AuftrÃ¤gen fÃ¼r Festakte haben Anti-Korruptions-Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron durchsucht.
Wegen des Verdachts auf die irregulÃ¤re Vergabe von AuftrÃ¤gen fÃ¼r Festakte haben Anti-Korruptions-Ermittler am Dienstag den Amtssitz des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron durchsucht. Bei der Durchsuchung des ElysÃ©e-Palasts gehe es um AuftrÃ¤ge im Zusammenhang mit den Zeremonien zur Aufnahme berÃ¼hmter PersÃ¶nlichkeiten in die staatliche Ruhmeshalle PanthÃ©on, bestÃ¤tigten mit dem Fall vertraute Kreise der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Zeitungsbericht waren die AuftrÃ¤ge seit gut zwei Jahrzehnten von einer einzigen Eventfirma organisiert worden.Â
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