Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des "Blitzermarathons" dringt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, auf mehr Ressourcen fÃ¼r die Polizei.
Der "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte er: "Der personelle und technische Mehraufwand einer sogenannten `Speedweek` ist zweifellos betrÃ¤chtlich - gerade in Zeiten angespannter Personallage." Zwar lohne sich der Aufwand, weil solche "Schwerpunktaktionen ein deutliches Zeichen setzen: Verkehrssicherheit hat PrioritÃ¤t".
Er fuhr fort: "Gleichzeitig darf eine `Speedweek` kein isoliertes Ereignis bleiben. Langfristige Wirkung entsteht nur dann, wenn Verkehrskontrollen regelmÃ¤ÃŸig, flÃ¤chendeckend und technisch modern durchgefÃ¼hrt werden." Viele Fahrer passten ihr Verhalten nur kurzfristig an, fÃ¼r nachhaltige VerhaltensÃ¤nderungen brauche es die Erwartung stÃ¤ndiger Kontrolle.
"Deshalb muss die Polizei personell, finanziell und technisch so ausgestattet werden, dass kontinuierliche VerkehrsÃ¼berwachung mÃ¶glich bleibt", sagte Kopelke. "Aktionen wie die `Speedweek` sind dabei ein wichtiger Baustein, aber kein Ersatz fÃ¼r dauerhafte Struktur."
In eine Ã¤hnliche Richtung Ã¤uÃŸerte sich der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund (DStGB). "Der sogenannte `Blitzermarathon` bedeutet fÃ¼r die Kommunen zwar einen Mehraufwand, kann sich aber lohnen, weil er die Aufmerksamkeit fÃ¼r zu hohe Geschwindigkeit erhÃ¶ht und so bestenfalls kurzfristig zu vorsichtigerem Fahrverhalten fÃ¼hrt", sagte der DSTGB-Beigeordnete Timm Fuchs der "Rheinischen Post".
Er ergÃ¤nzte: "Klar ist auch, dass BuÃŸgelder nicht das Ziel dieser Aktion sind. Kommunen geht es um mehr Verkehrssicherheit, nicht um Einnahmen." Diese wÃ¼rden im besten Falle sinken, weil sich mehr Menschen an die Regeln hielten. Die Aktion wÃ¼rde auch keine dauerhafte VerkehrsÃ¼berwachung ersetzen.
Brennpunkte
"Blitzermarathon": Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Ressourcen
- dts - 14. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des "Blitzermarathons" dringt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, auf mehr Ressourcen fÃ¼r die Polizei.
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