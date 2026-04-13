Nach dem Suizid einer ElfjÃ¤hrigen in Frankreich ist deren frÃ¼here Lehrerin wegen Mobbings zu anderthalb Jahren Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt worden. Die Lehrerin habe "zur Verschlechterung des Zustands" der SchÃ¼lerin beigetragen, urteilte ein Berufungsgericht am Montag in Paris. Die elf Jahre alte EvaÃ«lleÂ hatte 2019 Suizid begangen, nachdem sie Ã¼ber Mobbing durch ihre MitschÃ¼ler und die Lehrerin geklagt hatte.Â
Die Lehrerin habe mehrere SchÃ¼ler erniedrigt und stigmatisiert, hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem PlÃ¤doyer betont. Die Eltern der ElfjÃ¤hrigen hatten berichtet, dass die Lehrerin die gesamte Klasse aufgefordert hatte, die Frage zu beantworten, warum EvaÃ«lle sich ausgeschlossen fÃ¼hle. Dies sei "der schlimmste Tag ihres Lebens" gewesen, sagte das MÃ¤dchen spÃ¤ter. Mehrere MitschÃ¼ler sagten aus, dass die Lehrerin das MÃ¤dchen oft angeschrien und kritisiert habe.Â
Die Lehrerin, die die VorwÃ¼rfe bestritt, war in erster Instanz freigesprochen worden. Das Berufungsgericht verurteilte sie nun zu 18 Monaten Haft auf BewÃ¤hrung sowie zu einem Unterrichtsverbot.Â
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Nach Suizid von ElfjÃ¤hriger: Lehrerin wegen Mobbings verurteilt
- AFP - 13. April 2026, 15:43 Uhr
Nach dem Suizid einer ElfjÃ¤hrigen in Frankreich ist deren frÃ¼here Lehrerin wegen Mobbings zu anderthalb Jahren Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt worden.
Nach dem Suizid einer ElfjÃ¤hrigen in Frankreich ist deren frÃ¼here Lehrerin wegen Mobbings zu anderthalb Jahren Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt worden. Die Lehrerin habe "zur Verschlechterung des Zustands" der SchÃ¼lerin beigetragen, urteilte ein Berufungsgericht am Montag in Paris. Die elf Jahre alte EvaÃ«lleÂ hatte 2019 Suizid begangen, nachdem sie Ã¼ber Mobbing durch ihre MitschÃ¼ler und die Lehrerin geklagt hatte.Â
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