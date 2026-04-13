Gewaltsamer Tod von 28-JÃ¤hrigem in Pulheim: Weiterer VerdÃ¤chtiger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-JÃ¤hrigen im Stadtpark in Pulheim in Nordrhein-Westfalen ist einen weiterer TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-JÃ¤hrigen im Stadtpark in Pulheim in Nordrhein-Westfalen ist einen weiterer TatverdÃ¤chtiger festgenommen worden. Dem Mann wird vorgeworfen, an der tÃ¶dlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag beteiligt gewesen zu sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in KÃ¶ln am Montag mitteilten. Zuvor waren bereits zwei TatverdÃ¤chtige im Alter von 20 und 24 Jahren festgenommen worden.



Ein Richter erlieÃŸ gegen den 28-jÃ¤hrigen VerdÃ¤chtigen einen Durchsuchungsbeschluss fÃ¼r seine Wohnung. Als der Mann sich am spÃ¤ten Sonntag auf der Polizeiwache nach dem Hintergrund erkundigte, nahmen ihn die Beamten fest.



Bei der Auseinandersetzung im Pulheimer Stadtgarten waren ein 28-JÃ¤hriger und ein 35-JÃ¤hriger zunÃ¤chst schwer verletzt worden. Der 28-JÃ¤hrige starb noch am Tatort, der 35-JÃ¤hrige kam in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission ermittelt zu den HintergrÃ¼nden.