Haftung bei Brand durch Fahrradakku: Keine Kontrollpflicht nach leichtem Sturz

Symbol auf Mietelektrofahrrad

Nach einem leichten Sturz mit einem E-Bike mÃ¼ssen Verbraucher einen Ã¤uÃŸerlich unbeschÃ¤digten Akku nicht wegen mÃ¶glicher Brandgefahr von einer Fachwerkstatt Ã¼berprÃ¼fen lassen. Das entschied ein Gericht.

Nach einem leichten Sturz mit einem E-Bike mÃ¼ssen Verbraucher einen Ã¤uÃŸerlich unbeschÃ¤digten Akku nicht wegen mÃ¶glicher Brandgefahr automatisch von einer Fachwerkstatt Ã¼berprÃ¼fen lassen. Das betonte das Oberlandesgericht im niedersÃ¤chsischen Oldenburg nach Angaben vom Montag in einem Rechtsstreit um Haftungsfragen nach einem GebÃ¤udebrand, der von dem Akku eines in einem Carport abgestellten Fahrrads ausging. Es liege dabei keine FahrlÃ¤ssigkeit in rechtlichen Sinn vor. (Az. U 8/26)



Die allgemein geltende Verkehrssicherungspflicht verlange nicht, "fÃ¼r alle denkbaren MÃ¶glichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge zu treffen", erklÃ¤rte das Gericht in seinem sogenannten Hinweisbeschluss. Im vorliegenden Fall habe die Mieterin nicht damit rechnen mÃ¼ssen, dass der Akku Feuer fÃ¤ngt. Es gebe keine gesetzliche Wartungspflicht, auch die Herstellerinformationen hÃ¤tten keine Empfehlung dazu enthalten.



Laut Gericht ist zwar allgemein bekannt, dass die in AlltagsgerÃ¤ten verbauten Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten kÃ¶nnen. Verbraucher dÃ¼rften aber grundsÃ¤tzlich darauf vertrauen, dass diese gefahrlos benutzt werden kÃ¶nnen. Im Fall der Frau seien nach einem leichten Sturz rund zwei Monate vor dem Feuer keine SchÃ¤den an Rad oder Akku erkennbar gewesen. In der Zwischenzeit habe es keine AuffÃ¤lligkeiten gegeben. RÃ¤der seien bei Nutzung regelmÃ¤ÃŸig ErschÃ¼tterungen ausgesetzt.



Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen zwei Versicherungen. Die Versicherung des Besitzers regulierte den Schaden durch das Feuer zunÃ¤chst, forderte einen Teil der Summe spÃ¤ter allerdings von der Haftpflichtversicherung der Mieterin zurÃ¼ck. Es ging um 140.000 Euro.



In erster Instanz scheiterte die Versicherung des GebÃ¤udebesitzers schon vor dem Landgericht Oldenburg. Sie ging anschlieÃŸend vor dem Oberlandesgericht in Berufung. Nachdem das Gericht in dem Verfahren per Hinweisbeschluss mitteilte, dass es ebenfalls keine FahrlÃ¤ssigkeit sieht und die Klage keine Erfolgsaussichten hat, nahm die Versicherung die Berufung zurÃ¼ck. Die Entscheidung wurde damit rechtskrÃ¤ftig.