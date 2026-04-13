ZweitÃ¤giger Streik der Lufthansa-Pilotinnen und -Piloten hat begonnen

Bei der Lufthansa hat am Montag ein zweitÃ¤giger Pilotenstreik begonnen. Am grÃ¶ÃŸten deutschen Flughafen Frankfurt am Main und am Hauptstadtflughafen BER wurden am Morgen mehrere FlÃ¼ge annulliert, wie auf den Websites des FlughÃ¤fen zu sehen war.

Bei der Lufthansa hat am Montag ein zweitÃ¤giger Pilotenstreik begonnen. Am grÃ¶ÃŸten deutschen Flughafen Frankfurt am Main und am Hauptstadtflughafen BER wurden am Morgen mehrere FlÃ¼ge annulliert, wie auf den Websites des FlughÃ¤fen zu sehen war.Â Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind zu 48-stÃ¼ndigen Arbeitsniederlegungen bei der Kernmarke Lufthansa, ihrer Frachttochter Cargo sowie bei Cityline aufgerufen.



Die Lufthansa forderte Passagiere auf, sich Ã¼ber ihren Flugstatus zu informieren. Der Konzern will FlÃ¼ge von anderen Airlines der Lufthansa Group und Partner-Airlines vornehmen lassen. Die Pilotengewerkschaft VC, die Verbesserungen der betrieblichen Altersvorsorge fordert, begrÃ¼ndete den Streikaufruf mit fehlender GesprÃ¤chsbereitschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen. Erst am Freitag waren wegen eine Streiks des Kabinenpersonals viele Lufthansa-FlÃ¼ge ausgefallen.