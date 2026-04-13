Wirtschaft

ZweitÃ¤giger Streik der Lufthansa-Pilotinnen und -Piloten hat begonnen

  • AFP - 13. April 2026, 05:04 Uhr

Bei der Lufthansa hat am Montag ein zweitÃ¤giger Pilotenstreik begonnen. Am grÃ¶ÃŸten deutschen Flughafen Frankfurt am Main und am Hauptstadtflughafen BER wurden am Morgen mehrere FlÃ¼ge annulliert, wie auf den Websites des FlughÃ¤fen zu sehen war.

Bei der Lufthansa hat am Montag ein zweitÃ¤giger Pilotenstreik begonnen. Am grÃ¶ÃŸten deutschen Flughafen Frankfurt am Main und am Hauptstadtflughafen BER wurden am Morgen mehrere FlÃ¼ge annulliert, wie auf den Websites des FlughÃ¤fen zu sehen war.Â Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind zu 48-stÃ¼ndigen Arbeitsniederlegungen bei der Kernmarke Lufthansa, ihrer Frachttochter Cargo sowie bei Cityline aufgerufen.

Die Lufthansa forderte Passagiere auf, sich Ã¼ber ihren Flugstatus zu informieren. Der Konzern will FlÃ¼ge von anderen Airlines der Lufthansa Group und Partner-Airlines vornehmen lassen. Die Pilotengewerkschaft VC, die Verbesserungen der betrieblichen Altersvorsorge fordert, begrÃ¼ndete den Streikaufruf mit fehlender GesprÃ¤chsbereitschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen. Erst am Freitag waren wegen eine Streiks des Kabinenpersonals viele Lufthansa-FlÃ¼ge ausgefallen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ZweitÃ¤giger Pilotenstreik bei Lufthansa gestartet
    ZweitÃ¤giger Pilotenstreik bei Lufthansa gestartet

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Lufthansa ist am Montagmorgen der von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) angekÃ¼ndigte zweitÃ¤gige Streik

    Mehr
    Eon: Iran-Krieg wirkt sich langfristig auf Strom und Gaspreise aus
    Eon: Iran-Krieg wirkt sich langfristig auf Strom und Gaspreise aus

    Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der Energiekonzern Eon rechnet mit anhaltenden Auswirkungen auf die Strom- und Gaspreise durch den Iran-Krieg. "So schnell wird das generelle

    Mehr
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs
    FrÃ¼hjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt im Zeichen des Iran-Kriegs

    In Washington beginnt am Montag die FrÃ¼hjahrstagung des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der Weltbank (ab 16.00 Uhr MESZ). Schwerpunktthema sind die wirtschaftlichen und

    Mehr
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Wirtschaftsweise:
    Wirtschaftsweise: "Die meisten Menschen kÃ¶nnen hÃ¶here Spritpreise verkraften"
    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als
    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als "geopolitisches Zeichen"
    BehÃ¶rden: Mann in Frankreich tÃ¶tet Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester
    BehÃ¶rden: Mann in Frankreich tÃ¶tet Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester
    Wadephul empfÃ¤ngt sÃ¼dafrikanischen AuÃŸenminister Lamola in Berlin
    Wadephul empfÃ¤ngt sÃ¼dafrikanischen AuÃŸenminister Lamola in Berlin
    Trump: RÃ¼ckkehr des Iran an den Verhandlungstisch wÃ¼rde keine Rolle spielen
    Trump: RÃ¼ckkehr des Iran an den Verhandlungstisch wÃ¼rde keine Rolle spielen
    Bericht: Regierung diskutiert Reduzierung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
    Bericht: Regierung diskutiert Reduzierung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
    Nachwahlbefragungen: Fujimori fÃ¼hrt bei PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru
    Nachwahlbefragungen: Fujimori fÃ¼hrt bei PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru

    Top Meldungen

    Apotheker wollen deutliche Honorar-ErhÃ¶hung
    Apotheker wollen deutliche Honorar-ErhÃ¶hung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die anstehende Anhebung der Honorare fÃ¼r Apotheker verlangt die Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde (ABDA) noch

    Mehr
    Ã–konom Cremer fordert 30-Prozent-Garantie fÃ¼r Geringverdiener
    Ã–konom Cremer fordert 30-Prozent-Garantie fÃ¼r Geringverdiener

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Debatte Ã¼ber Reformen des Sozialstaats fordert der Volkswirt Georg Cremer eine Ã„nderung der Anrechnungssysteme fÃ¼r

    Mehr
    Bauland fast zehn Mal so teuer wie 2015
    Bauland fast zehn Mal so teuer wie 2015

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Bauland sind in Deutschland in den vergangenen rund zehn Jahren stark gestiegen - in der Spitze fast um das Zehnfache. Besonders

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts