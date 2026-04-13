Wadephul empfÃ¤ngt sÃ¼dafrikanischen AuÃŸenminister Lamola in Berlin

SÃ¼dafrikas AuÃŸenminister Ronald Lamola

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) empfÃ¤ngt am Montag in Berlin seinen sÃ¼dafrikanischen Kollegen Ronald Ozzy Lamola. Nach dem GesprÃ¤ch im AuswÃ¤rtigen Amt wollen die beiden AuÃŸenminister um 15.45 Uhr vor die Presse treten.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) empfÃ¤ngt am Montag in Berlin seinen sÃ¼dafrikanischen Kollegen Ronald Ozzy Lamola. Nach dem GesprÃ¤ch im AuswÃ¤rtigen Amt wollen die beiden AuÃŸenminister um 15.45 Uhr vor die Presse treten. AnschlieÃŸend erÃ¶ffnen sie das Plenum der Binationalen Kommission beider LÃ¤nder. Die Unterzeichnung eines Aktionsplans ist ebenfalls geplant.Â



Die deutsch-sÃ¼dafrikanische Binationale Kommission war 1996 gegrÃ¼ndet worden, tagt in der Regel alle zwei Jahre und umfasst Arbeitsgruppen zu Themen der Zusammenarbeit in Politik Ã¼ber Wirtschaft bis zu Kultur. Laut AuswÃ¤rtigem Amt ist SÃ¼dafrika der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik auf dem afrikanischen Kontinent.Â