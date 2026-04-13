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Trump: RÃ¼ckkehr des Iran an den Verhandlungstisch wÃ¼rde keine Rolle spielen

  • AFP - 13. April 2026, 03:52 Uhr
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Trump auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Joint Base Andrews
Bild: AFP

Eine RÃ¼ckkehr Teherans zu Verhandlungen Ã¼ber eine dauerhafte Beendigung des Iran-Krieges wÃ¼rde US-PrÃ¤sident Donald Trump zufolge keine Rolle spielen. 'Es ist mir egal, ob sie zurÃ¼ckkommen oder nicht', sagte Trump vor Journalisten.

Eine RÃ¼ckkehr Teherans zu Verhandlungen Ã¼ber eine dauerhafte Beendigung des Iran-Krieges wÃ¼rde US-PrÃ¤sident Donald Trump zufolge keine Rolle spielen. "Es ist mir egal, ob sie zurÃ¼ckkommen oder nicht", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Journalisten auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Joint Base Andrews vor den Toren der US-Hauptstadt Washington. "Wenn sie nicht zurÃ¼ckkommen, ist das fÃ¼r mich in Ordnung", fÃ¼gte er hinzu.

Zuvor hatte die US-Armee angekÃ¼ndigt, am Montagnachmittag mit ihrer Blockade der StraÃŸe von Hormus zu beginnen. Ab 16.00 Uhr MESZ werde allen Schiffen die Passage untersagt werden, "die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder von dort auslaufen", erklÃ¤rte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom im Onlinedienst X.

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Seit einigen Tagen gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste direkte Verhandlungen zwischen Washington und Teheran Ã¼ber eine endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe fanden am Samstag in Pakistan statt, sie scheiterten aber. US-VizeprÃ¤sident JD Vance sagte, es seien gute GesprÃ¤che gewesen, es habe jedoch keine Einigung gegeben. Knackpunkt war laut Vance Teherans fehlende Zusage fÃ¼r einen Verzicht auf Atomwaffen.

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