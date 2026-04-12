Der Bau des von US-PrÃ¤sident Donald Trump gewollten Ballsaals am WeiÃŸen Haus darf vorÃ¼bergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington erlaubte am Samstag eine Fortsetzung der Arbeiten bis zum 17. April. Das soll der Trump-Regierung Zeit geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen. Zugleich rief das Berufungsgericht die erste Instanz auf, offen gebliebene Sicherheitsfragen rund um das Bauprojekt zu klÃ¤ren.
US-Bundesrichter Richard Leon hatte Ende MÃ¤rz einen Baustopp fÃ¼r das umstrittene 400-Millionen-Dollar-Projekt verhÃ¤ngt. Trump brauche fÃ¼r die Errichtung eines Ballsaals die Zustimmung des Kongresses, schrieb der Richter zur BegrÃ¼ndung. Der PrÃ¤sident sei "nicht der EigentÃ¼mer" des WeiÃŸen Hauses. Leon gab damit einer Klage der Nationalen Stiftung fÃ¼r Denkmalpflege statt.
Der Bundesrichter ordnete aber selbst an, dass der von ihm verhÃ¤ngte Baustopp erst nach zwei Wochen gÃ¼ltig wird. Er gab damit der Trump-Regierung Zeit, Berufung gegen sein Urteil einzulegen, was diese umgehend tat.
Trump hatte im vergangenen Herbst Ã¼berraschend den gesamten OstflÃ¼gel des WeiÃŸen Hauses abreiÃŸen lassen, um Platz fÃ¼r den Ballsaal zu schaffen. Der Ballsaal - ein Prestigeprojekt des Rechtspopulisten - soll nach dem Willen Trumps mit viel Gold, Marmor, Stuck und Ã¼ppigen LÃ¼stern ausgestaltet werden. Der PrÃ¤sident hat dafÃ¼r nach eigenen Angaben umfangreiche Spenden aus der Privatwirtschaft eingeworben.
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Bau von Trumps Ballsaal am WeiÃŸen Haus darf vorÃ¼bergehend fortgesetzt werden
- AFP - 12. April 2026, 06:48 Uhr
Der Bau des von US-PrÃ¤sident Donald Trump gewollten Ballsaals am WeiÃŸen Haus darf vorÃ¼bergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington erlaubte am Samstag eine Fortsetzung der Arbeiten bis zum 17. April.
Der Bau des von US-PrÃ¤sident Donald Trump gewollten Ballsaals am WeiÃŸen Haus darf vorÃ¼bergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington erlaubte am Samstag eine Fortsetzung der Arbeiten bis zum 17. April. Das soll der Trump-Regierung Zeit geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen. Zugleich rief das Berufungsgericht die erste Instanz auf, offen gebliebene Sicherheitsfragen rund um das Bauprojekt zu klÃ¤ren.
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