Laut US-VizeprÃ¤sident keine Einigung mit Iran

JD Vance (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Laut US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat es bei den GesprÃ¤chen mit dem Iran in Pakistan keine Einigung gegeben.



"Die einfache Tatsache ist, dass wir eine klare Zusage brauchen, dass sie keine Atomwaffen anstreben und auch nicht die Mittel erwerben werden, die ihnen einen schnellen Erwerb von Atomwaffen ermÃ¶glichen wÃ¼rden, sagte Vance am Sonntag."Wir haben eine Reihe substanzieller GesprÃ¤che mit den Iranern gefÃ¼hrt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben - und ich denke, das ist fÃ¼r den Iran weitaus schlechter als fÃ¼r die Vereinigten Staaten von Amerika."

