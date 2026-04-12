Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Laut US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat es bei den GesprÃ¤chen mit dem Iran in Pakistan keine Einigung gegeben.
"Die einfache Tatsache ist, dass wir eine klare Zusage brauchen, dass sie keine Atomwaffen anstreben und auch nicht die Mittel erwerben werden, die ihnen einen schnellen Erwerb von Atomwaffen ermÃ¶glichen wÃ¼rden, sagte Vance am Sonntag."Wir haben eine Reihe substanzieller GesprÃ¤che mit den Iranern gefÃ¼hrt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben - und ich denke, das ist fÃ¼r den Iran weitaus schlechter als fÃ¼r die Vereinigten Staaten von Amerika."
Lifestyle
Laut US-VizeprÃ¤sident keine Einigung mit Iran
- dts - 12. April 2026, 04:37 Uhr
.
Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Laut US-VizeprÃ¤sident JD Vance hat es bei den GesprÃ¤chen mit dem Iran in Pakistan keine Einigung gegeben.
Weitere Meldungen
Der Bau des von US-PrÃ¤sident Donald Trump gewollten Ballsaals am WeiÃŸen Haus darf vorÃ¼bergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt WashingtonMehr
Nach ihrer RÃ¼ckkehr zur Erde haben die Astronauten der Mondmission Artemis 2 die Menschheit zum Zusammenhalt aufgerufen. Die US-Astronautin Christina Koch sagte am Samstag beiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der minimale Eigenanteil, den Bewohner von Pflegeheimen mindestens bezahlen mÃ¼ssen - der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) -Mehr
Top Meldungen
Im Koalitionsstreit um die Reformpolitik hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gestellt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Energie- und Wirtschaftskrise hinterlÃ¤sst im wahrsten Sinne des Wortes Spuren: Um Geld zu sparen, lassen zwei Drittel der Unternehmen undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Mittelstandsunion (MIT), Gitta Connemann, warnt die Koalitionsspitzen angesichts hoher Energiepreise vor Markteingriffen undMehr