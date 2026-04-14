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SPD stellt sich in Baden-WÃ¼rttemberg neu auf

  • dts - 14. April 2026, 12:33 Uhr
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SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD stellt sich in Baden-WÃ¼rttemberg nach nur 5,5 Prozent bei der Landtagswahl im MÃ¤rz neu auf. Die Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori und der Ex-Abgeordnete Robin Mesarosch werden als Duo fÃ¼r die Landesspitze kandidieren, wie die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. Gegenkandidaturen sind demnach nicht zu erwarten.

"Es ist die Bereitschaft da, etwas Neues zu wagen. Deshalb haben wir beschlossen, gemeinsam fÃ¼r den Landesvorsitz zu kandidieren", sagte Cademartori der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Zuvor hatte der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Andreas Stoch sein Amt niedergelegt.

Mit Cademartori und Mesarosch soll der baden-wÃ¼rttembergische Landesverband nicht nur jÃ¼nger, sondern auch linker und klarer in den Positionen werden. "Ein Ergebnis von fÃ¼nf Prozent erfordert mehr Klarheit und mehr Zuspitzung, als wenn man eine 30-Prozent-Partei ist", sagte Cademartori. "Wir haben nicht mehr viel zu verlieren. Und wir kÃ¶nnen nicht immer RÃ¼cksicht darauf nehmen, wer vielleicht noch nicht voll an Bord ist und ob irgendein Landesverband die Dinge anders sieht. Dann gehen wir unter."

Ã„ndern wollen beide als Erstes die WÃ¤hleransprache und organisatorische Fragen auf Landesebene. "Niemand hat etwas davon, wenn wir liebgewonnene Strukturen behalten und nÃ¤chstes Mal bei drei Prozent sind. Es muss jetzt einen Bruch geben", sagte Mesarosch. Ziel mÃ¼sse es zudem sein, wieder erkennbar zu machen, fÃ¼r was die SPD in Baden-WÃ¼rttemberg stehe. "Wir treten nicht dafÃ¼r an, dass wir dann nÃ¤chstes Mal halt sieben Prozent holen", sagte Mesarosch. "Unsere Leute mÃ¼ssen wieder wissen, was wir alles verÃ¤ndern kÃ¶nnen, wenn sie SPD wÃ¤hlen. Das ist das Ziel."

Gleiches gelte jedoch auch fÃ¼r den Bund, so Cademartori. "Das ist alles kein Baden-WÃ¼rttemberg-Unikum. Unsere Lage ist noch ein StÃ¼ck dramatischer, aber der Trend im Bund zeigt leider eher in unsere Richtung." Genau deswegen dÃ¼rfe die SPD nicht darauf vertrauen, dass schon irgendwie alles gut gehe, sagte Cademartori - und macht klar, dass sie den Bund als Landesvorsitzende in diesen Fragen durchaus treiben wollen. "Wir sind eine neue Generation, die jetzt Verantwortung Ã¼bernehmen will. Weil wir auch unzufrieden sind, wie es bisher lÃ¤uft."

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