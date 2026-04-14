Forsa: AfD wieder vor Union

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD ist in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst wieder vor die Union gesprungen. In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv bleibt die AfD bei 26 Prozent, wÃ¤hrend CDU und CSU zwei Prozentpunkte verlieren und mit 24 Prozent auf den schlechtesten Wert seit der Wahl kommen.



Leicht hinzugewinnen kann die Linke, die sich von 10 auf 11 Prozent verbessert. Erstmals seit vielen Monaten gewinnt die FDP wieder an Zulauf und kommt aktuell auf einen Wert von 4 Prozent. Die Werte fÃ¼r die GrÃ¼nen (15 Prozent) und die SPD (12 Prozent) bleiben unverÃ¤ndert.



Bei der Zufriedenheit erreicht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in dieser Woche einen neuen Tiefpunkt: Nur noch 18 Prozent (-2) sind aktuell mit seiner Arbeit zufrieden, 80 Prozent (+2) hingegen nicht. Erstmals ist auch eine Mehrheit (52 Prozent) der CDU/CSU-AnhÃ¤nger mit der Arbeit von Merz unzufrieden.



Nach November 2025 hat Forsa nun zum zweiten Mal diejenigen, die derzeit mit der Arbeit von Merz unzufrieden sind, offen und ohne jede Vorgabe nach den GrÃ¼nden befragt bzw. was sie am Bundeskanzler konkret stÃ¶rt. Am hÃ¤ufigsten wird Merz dafÃ¼r kritisiert, dass er vollmundige AnkÃ¼ndigungen mache, ohne dass daraus konkrete MaÃŸnahmen folgen (23 Prozent), und dass er seine Wahlversprechen gebrochen habe (22 Prozent). BemÃ¤ngelt wird zudem, dass er keine klare Linie habe (14 Prozent), dass es ihm an FÃ¼hrungsstÃ¤rke mangele (13 Prozent), dass er die Probleme der meisten Menschen nicht kenne (13 Prozent) und dass er zu wenig bedenke, was er sage (11 Prozent).



Die AnhÃ¤nger der Unionsparteien, die mit Merz als Bundeskanzler nicht zufrieden sind, nennen seine "vollmundigen AnkÃ¼ndigungen ohne Folgen" (34 Prozent) und eine "mangelnde FÃ¼hrungsstÃ¤rke" (24 Prozent) als GrÃ¼nde fÃ¼r ihre Unzufriedenheit.



Die Daten zu ParteiprÃ¤ferenzen und Kanzlerzufriedenheit wurden vom 7. bis 13. April 2026 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Zur konkreten Unzufriedenheit mit dem Kanzler wurden am 10. und 13. April 801 Wahlberechtigte befragt.

