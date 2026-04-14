Studie warnt vor weltweiter TrinkwassergefÃ¤hrdung in KÃ¼stennÃ¤he

KÃ¼stenschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Das kÃ¼stennahe Grundwasser, eine zentrale Trinkwasserquelle fÃ¼r viele Regionen, ist weltweit durch Versalzung bedroht. Das ergab eine Studie des Instituts fÃ¼r Geographie der Johannes-Gutenberg-UniversitÃ¤t Mainz (JGU) und des Climate Service Centers Germany (GERICS) in Hamburg, die in der Fachzeitschrift "Nature Water" verÃ¶ffentlicht wurde.



Demnach zeigen mehr als 20 Prozent der untersuchten KÃ¼stengebiete zwischen 1990 und 2024 signifikante VerÃ¤nderungen, wobei der Grundwasserspiegel teilweise um Ã¼ber 50 Zentimeter pro Jahr sank. Das weist auf eine Ãœberentnahme und damit das potenzielle Eindringen von Meerwasser und eine damit einhergehende Versalzung hin.



Laut der Studie, die auf Daten von rund 480.000 Brunnen basiert, sind trockene Gebiete, in denen die BevÃ¶lkerung stark auf Grundwasser angewiesen ist, sowie Regionen, in denen das Grundwasser nah am Meeresspiegel liegt, besonders gefÃ¤hrdet. Sinkende Pegel wurden vor allem an KÃ¼sten der USA, in Zentralamerika, im Mittelmeerraum, in SÃ¼dafrika, Indien und im SÃ¼den Australiens registriert.



Laut den Forschern kÃ¶nnten in den kommenden 50 Jahren in allen KÃ¼stengebieten der Welt Trinkwasserprobleme auftreten. Dies betreffe nicht nur die Versorgung von mehr als 30 Prozent der WeltbevÃ¶lkerung, sondern auch die lokale Lebensmittelerzeugung und Ã–kosysteme.

